سەدان دەسگیرکریای کۆنترۆڵ یەکیگ لە زیندانەیل ڤەنزوێلا کەن

شەفەق نیوز - کاراکاس

سەدان زیندانی لە ماوەی یاخیبوینیگ فراوان، کۆنترۆڵ زیندانیگ لە خوەراوای ڤەنزوێلا کردن، کە داوای دەرکردن وەڕێوەبەرەی کردن وە ناڕەزایی لەبان رۊوەرۊبوینیان وە شکەنجەدان، و دروشمەیلیگ بەرزەو کردن کە لەبانی نۊسیاوێد "رزگارمان بکەن" و "ئەوانە شکەنجەمان دەن".

ستۊنەیل دۊکەڵ خەسیگ دیار بوی کە لە زیندان شار "باریناس" بەرزەو بوی لە ئەنجام سزانن پەتووەیل، لە وەختیگ زیندانییەیل لەبان خانگەگە گردەو بوین و هاوار کردیان "شکەنجەدان بوسنن! شکەنجەدان بوەسنن".

هیزەیل دژە ئاژاوە دەورەدۊر ناوەند دادوەری "باریناس" ئەرا دەسگیرکردن دان، کە کەفێدە دۊری نزیکەی 500 کیلۆمەتر لە پایتەخت ڤەنزوێلی "کاراکاس".

دەیان لە ئەندامەیل خیزان زیندانییەیل لە شوینیگ نزیک گردەو بوین و نیگەرانی وەپییانەو دیار بوی، لە وەختیگ کەسوکار زیندانییەیل دیاری کردن کە شمارەیگ لە زیندانییەیل زەخمدار بوینە.

یەلیتزا ئارۆلۆ، کە لە دەیشت ئەو زیندانە بوی کە یاخیبوینەگە وەچەو دیە، وت: هیچ خەوەریگ لەباوەت کوڕە زیندانییەگەی لە باریناس لە 8 ئایارەو وەدەس نەهاوردگە.

وتیش: وە تونی شکەنجەیان دەن. ئاو سەرد کەنە بانیان، دەنەیانە کارەبا، ئاگر لەلیان وەر دەن، وە زبری رەفتار وەگەردیان کەن، ئیمە دەرکردن وەڕێوەبەرەگە توایمن.

لە لای خوەییش، روانگەی ڤەنزوێلی ئەرا زیندانەیل، کە ریخریاییگ مرۆییە، لە بڵاوکریاییگ لەبان سۆشیال میدیا راگەیان کەنزیکەی 1,200 پیاو و زیاتر لە 100 ژن کە لە باریناس دەسگیر کریانە دەس کردنەسە مانگردن.

روانگەگە وتیش: وەزارەت وەرپرس لە ئیدارەدان زیندانەیل گووچ نیەیدە ئەو زیندانییەیلە کە ناڕەزایی لەبان رەفتارکردن گەن کەن لە زیاتر لە هەفتەیگەو، و هیچ کەسیگ گووش لەلیان نیەگرێد، بەڵکم وە پێچەوانەو، تەقە لەلیان کەن و گاز ئەسرڕشن کەنە بانیان.

چالاکوانەیل لە چەن ساڵیگەو رەخنە لە قەرەباڵغی فرەیگ لە زیندانەیل ڤەنزوێلا و کەمبوین خوەراک و نەوین چەودیاری پزیشکی گرن، بیجگە لەوەگ کە وە پێشێلکارییەیل سیستماتیک ئەرا مافەیل مرۆڤ باسی کردنە.

لە نیسان / ئەپریل، حکومەت کوشیان 5 کەس لە ناو کارەیل ئاژاوە لە زیندان یاری سێیەم چەسپان کە پاسەوانییگ تون دێرێد، و نزیکەی 70 کیلۆمەتر لە کاراکاسەو دویرە.

لە ساڵ 2023، سەرۆک ئەو وەختە نیکۆلاس مادۆرۆ، فەرمان وە ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی دا ئەرا دەسوەردان لە زیندانە سەرەکییەیل وڵاتەگە کە ئەرا چەن ساڵیگ لەژیر کۆنترۆڵ باندەیل بوین.