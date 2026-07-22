سێدارەداین ئیرانیگ وە توومەت پەیوەنیداشتن وە چالاکیەیل لە بەرژەوەنی ئیسرائیل و ئەمریکا

سێدارەداین ئیرانیگ وە توومەت پەیوەنیداشتن وە چالاکیەیل لە بەرژەوەنی ئیسرائیل و ئەمریکا
2026-07-22T08:18:33+00:00

‏لە ‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، کابرایگ لە سێدارەدان وە توومەت پەیوەنی داشتن وە خوەپیشاندانەیل کە وڵاتەگە وەخوەی دی لە ماوەی مانگ کانون دویەم.

‏ئاژانس خەوەری  "میزان" سەر وە دەسەلاتدارەیل دادگا لە ئیران راگەیان "ئەو کەسە کە لەسێدارەدریاس مەهدی خانکییە، توومەت پەیوەنیداشتن وە چالاکیەیل لە بەرژەوەندی  ئیسرائیل و وڵاتەیەکگرتگەیل و کۆمەڵەگەی  لە سێدارەدریا" وەگەرد دروسکردن چەک و هەڵگردنی.

‏رووژ دووشەممەی گوزەشتە رێکخریاگ "ماف مرۆڤ لە ئیران" خەوەردا دادگای شۆرش سزای لەسێدارەداین ئەرا دوو کەس دەرکردیە.

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