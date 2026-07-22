سێدارەداین ئیرانیگ وە توومەت پەیوەنیداشتن وە چالاکیەیل لە بەرژەوەنی ئیسرائیل و ئەمریکا
لە شەفەق نیوز ـ تەهران
دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، کابرایگ لە سێدارەدان وە توومەت پەیوەنی داشتن وە خوەپیشاندانەیل کە وڵاتەگە وەخوەی دی لە ماوەی مانگ کانون دویەم.
ئاژانس خەوەری "میزان" سەر وە دەسەلاتدارەیل دادگا لە ئیران راگەیان "ئەو کەسە کە لەسێدارەدریاس مەهدی خانکییە، توومەت پەیوەنیداشتن وە چالاکیەیل لە بەرژەوەندی ئیسرائیل و وڵاتەیەکگرتگەیل و کۆمەڵەگەی لە سێدارەدریا" وەگەرد دروسکردن چەک و هەڵگردنی.
رووژ دووشەممەی گوزەشتە رێکخریاگ "ماف مرۆڤ لە ئیران" خەوەردا دادگای شۆرش سزای لەسێدارەداین ئەرا دوو کەس دەرکردیە.