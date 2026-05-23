سی.بی.ئێس: ترەمپ لە ماوەی 72 سەعات ئایندە گورز لە ئیران وەشنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

تووڕ "سی بی ئێس" نیوز ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی و پێنتاگۆن و دەزگایەیل هەواڵگری، ئامادەسازی کەن ئەرا دەسکردن وە پەلامارە سەربازییەیل لەبان ئیران لە ماوەی 72 سەعات ئایندە.

تووڕەگە، لە سەرچەوەیلیگ ئاگادارەو وت: تا ئیوارەی جومعە، هیچ بڕیاریگ کۆتایی نەدریاس لەباوەت ئەگەر وەشانن گورزەیل نوو.

وسەرچاوەیل وتنیش: بڕیگ لە فەرماندە سەربازی و هەواڵگرییەیل نەخشەیلیان ئەرا پشوو کۆتایی هەفتە لە رووژ یادکردن هەڵوەشانن لە ئامادەباشی ئەرا گورزەیلیگ ئەگەرلیکریاگە ئامادە کەن.

وەپای سەرچەوەیل کەناڵە ئەمریکیەگە، وەرپرسەیل وەرگری و هەواڵگری دەس کردنەسە نووەزکردن لیستەیل داواکردن ئەرا دامەزراوەیل ئەمریکی لە دەیشت، وەگەرد ئاڵشتکردن هیزەیل جێگیربۊ لە خوەرهەڵات ناوڕاس ئەرا دەیشت گۆڕەپانەگە، چۊ بەشیگ لە تەقەلای کەمەوکردن شۊنپەنجەی سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە لە ناوڕاس نیگەرانی لەباوەت توڵەسەنین ئەگەرلیکریاگ ئیرانی.