‏١١ کەس گیان لەدەس دان و ١٩ کەسیش زەخمدار بوین لە هیزگردن ئاگر لە ماڵ بیسەرپەرشتەیل لە جەزائیر

‏شەفەق نیوز - جەزائیر

‏11 کەس گیان لەدەست دان و 19 کەسیش زەخمدار بوین، ئمڕوو پەنجشەممە، وە هیزگردن ئاگر لە ماڵ بیسەرپەرشتەیل لە دەوروگەرد پایتەخت جەزائیر رویدا، وەپای میدیا فەرمیەیل راگەیانن.

‏ئاژانس "رۆیتەرز"، ئەڵگەردان لە میدیا فەرمیەیل جەزائیر، باس لەوەگ کرد هیزگردن ئاگرەگە لە "دامەزراوەی فریادڕەس مناڵەیل " لە گەڕەک ئەلموحەمەد لە دەوروگەرد خوەرهەڵات پایتەخت جەزائیر.

‏ سەرۆکایەتی گشتی وەرگری شارستانی وت: 10 لە زەخمدارەیل تویش سزیان سەختیگ هاتنە تیمەیل فریاکەفتن توەنستن پەنج کەس لە خاوەن پێداویستیە تایبەتەیل ئەرا شوینیگ بیوەی رزگاربکەن.

‏وتیش؛ ئۆپەراسیۆنەیل کپەوکردنەیل هیمان بەردەوامە، و دیاری کرد دەسەڵاتەیل هیمان ناسنامەی قوربانیەیل یا تەمەنیان دیارینەکردنە، و هووکار هیزگردن ئاگرەگە دەسنیشان نەکریاس.

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