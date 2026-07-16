١١ کەس گیان لەدەس دان و ١٩ کەسیش زەخمدار بوین لە هیزگردن ئاگر لە ماڵ بیسەرپەرشتەیل لە جەزائیر
شەفەق نیوز - جەزائیر
11 کەس گیان لەدەست دان و 19 کەسیش زەخمدار بوین، ئمڕوو پەنجشەممە، وە هیزگردن ئاگر لە ماڵ بیسەرپەرشتەیل لە دەوروگەرد پایتەخت جەزائیر رویدا، وەپای میدیا فەرمیەیل راگەیانن.
ئاژانس "رۆیتەرز"، ئەڵگەردان لە میدیا فەرمیەیل جەزائیر، باس لەوەگ کرد هیزگردن ئاگرەگە لە "دامەزراوەی فریادڕەس مناڵەیل " لە گەڕەک ئەلموحەمەد لە دەوروگەرد خوەرهەڵات پایتەخت جەزائیر.
سەرۆکایەتی گشتی وەرگری شارستانی وت: 10 لە زەخمدارەیل تویش سزیان سەختیگ هاتنە تیمەیل فریاکەفتن توەنستن پەنج کەس لە خاوەن پێداویستیە تایبەتەیل ئەرا شوینیگ بیوەی رزگاربکەن.
وتیش؛ ئۆپەراسیۆنەیل کپەوکردنەیل هیمان بەردەوامە، و دیاری کرد دەسەڵاتەیل هیمان ناسنامەی قوربانیەیل یا تەمەنیان دیارینەکردنە، و هووکار هیزگردن ئاگرەگە دەسنیشان نەکریاس.