ئێسپانیا.. مردن دوو کەس وە رویداویگ دەگمەن ئەرا فرۆکەی سووکیگ

شەفەق نیوز ـ مەدرید

دوو کەس، ئمڕوو شەممە، گیان لەدەسدان لە ئەنجام وەخوارکەفتن فرۆکەی فرە سوکیگ لە خوەرهەڵات ئێسپانیا، وەپای ئەوەگ ئاژانس ناوخوەیی "EFE" راگەیاندییە.

ئاژانسەگە راگەیان، رویداوەگە لە شارەوانی رێکینا لە هەرێم ڤالێنسیا رویدایە، دیاریکرد، فڕۆکەگە لە جویر فرە سووک بویە. هەمیش ئاشکرایکرد، دەسوەجی پاسەوان شارستانی دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە ئەرا دیاریکردنی بارودۆخ رویداوەگە.

رویداوەیل فرۆکەیل سوک یا فرە سوک دەگمەنە باوجیوە مدوویەیل جویر لەکارکەفتن میکانیکی، هەڵەی مرۆڤ، یا بارودۆخ کەشوهەوا رویدەن.