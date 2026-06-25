‏ئیسپانیا.. گەرما بویە مدوو مردن زیاتر لە 200 کەس وە 4 رووژ

‏شەفەق نیوز - مەدرید

‏سیستەم چەودێری حاڵەتەیل مردن لە زانکۆ کارلۆس سێیەم لە مەدرید، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن، یەکەم شەپوول گەرما لە ئیسپانیا لەی وەرزە، بویە مدوو گیان لەدەستدان زیاتر لە 200 کەس تەنیا لە ماوەی 4 رووژ.

‏سیستەم چەودێریکردنە دیاری کرد شمارەی مردنەیل رەسیە 212 حاڵەت لە ناوەین رووژ یەکشەممە تا دویەکە چوارشەممە، هووکارەگەی گلەودا ئەرا پلەیل گەرمی بەرز کە وە شیوەی نائاسایی رەسیە بان 45 پلەی سەدی.

‏سیستەمەگە، دویەکە چوارشەممە، بەرزترین ئامار مردن توومار کرد رەسیە 95 حاڵەت، نیمەی ئەو شمارە لە ماوەی 4 رووژ گوزەشتە توومارکریا.

‏سیستەم چەودێریکردنەگە دیاری کرد 66 حاڵەت مردن پەیوەنی وە گەرماوە دیرێد لە رووژ سێشەممە توومار کریا، و رووژ دووشەممە 38 حاڵەت، و 13 حاڵەت لە رووژ یەکشەممەی گوزەشتە.

‏ساڵانە لە ئیسپانیا هەزاران حاڵەت مردن وە مدوو بەرزبوین پلەیل گەرمی توومار کەێد، وەزارەت تەندروستی لە مەدرید توومارکردن 3832 حاڵەت مردن وە مدووی گەرمی لە سەرانسەر وڵاتەگە، لە ناوەین 16 ئایار/مەی تا 30 ئەیلول/سێپتەمبەر 2025 راگەیان

‏دەسەی توومارەیل کەشناسی خەوەردا، ئەو شەپوول گەرمیە کە ناوچەیل گەپیگ لە ئەوروپا گردیەسەو لە سەرەتای ئێ هەفتە، ئمڕوو پەنجشەممە لە ئیسپانیا کۆتایی تێد.

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