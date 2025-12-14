ئیسپانیا باندیگ قاچاخکردن مادەی هووشبەر لەڕی فرۆکە لە مەغریب پویچەوکرد
شەفەق نیوز ـ مەدرید
دەسلاتدارەیل ئسپانیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیانن، تووڕیگ قاچاخکردن مادەی هووشبەر پویچەوکردن کە "حەشیش" لە ئیسپانیاوە ئەرا مغریب کلکردیە لەی فر فرۆکەیل، لە چوارچمگ ئۆپراسیۆن فراوانیگ ئەرا قاچاخکردن مادەی هووشبەر لەڕی ئاسمان.
پاسەوان شارستانی ئیسپانیا لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئەو فرۆکەیلە وەکارهاوردنە توان هەڵگردن 500 و 900کیلوگرام مادەی هووشبەر دیرێد لە هەر بارکردنیگ".
وتیش، "ئەو چشتەیل قاچاخە دویای گواستنەوە، لە کێڵگە و ئەمارەیل باشووری ئیسپانیا هەڵگیریانە، وەرجە ئەوەگ لەڕی هشکایی وەبان وڵاتەیل ترەک ئەوروپا بەشەوبکریەن".
دەسگیریاس وەبان یەکیگ لەفرۆکەیل و 657 کگم هووشبەر وەرد پەنج چەک و بڕیگ پویل کاش و ماشینەیل، لە رویوەڕیبوینەیل مالقە و ئەلمیریا و مۆرسیا.