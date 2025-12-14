‏ئیسپانیا باندیگ قاچاخکردن مادەی هووشبەر لەڕی فرۆکە لە مەغریب پویچەوکرد

‏شەفەق نیوز ـ مەدرید

‏دەسلاتدارەیل ئسپانیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیانن، تووڕیگ قاچاخکردن مادەی هووشبەر پویچەوکردن کە "حەشیش" لە ئیسپانیاوە ئەرا مغریب کلکردیە لەی فر فرۆکەیل، لە چوارچمگ ئۆپراسیۆن فراوانیگ ئەرا قاچاخکردن مادەی هووشبەر لەڕی ئاسمان.

‏پاسەوان شارستانی ئیسپانیا لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئەو فرۆکەیلە وەکارهاوردنە توان هەڵگردن 500 و 900کیلوگرام مادەی هووشبەر دیرێد لە هەر بارکردنیگ".

‏وتیش، "ئەو چشتەیل قاچاخە دویای گواستنەوە، لە کێڵگە و ئەمارەیل باشووری ئیسپانیا هەڵگیریانە، وەرجە ئەوەگ لەڕی هشکایی وەبان وڵاتەیل ترەک ئەوروپا بەشەوبکریەن".

‏ دەسگیریاس وەبان یەکیگ لەفرۆکەیل و 657 کگم هووشبەر وەرد پەنج چەک و بڕیگ پویل کاش و ماشینەیل، لە رویوەڕیبوینەیل مالقە و ئەلمیریا و مۆرسیا.

‏