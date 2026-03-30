ئیسپانیا ئاسمان خوەی بەسێد لەڕوی ئەو فرۆکەیلە کە بەشداری کەن لە جەنگ ئیران

شەفەق نیوز - مەدرید

رووژنامەی "ئێل پاییس" ئیسپانی، دوشەممە، باس لەوە کرد کە مەدرید ئاسمان ئیسپانی لەوەردەم ئەو فڕۆکەیلە بەسایەو کە لە جەنگ دژ وە ئیران بەشدارن.

و رووژنامەگە وت: "قەیەغەگە تەنیا ئەرا وەکارهاوردن هەردوگ بنکەی ئاسمانی روتا (قادیس) و مۆرۆن دی لا فرۆنتێرا (ئیشبیلیە) نییە لەلایەن فڕۆکە جەنگییەیل یا فڕۆکەیل پڕکردن سزەمەنی کە لە پەلامارەگە بەشدارن، بەڵکم وەکارهاوردن ئاسمان ئیسپانی لەلایەن فڕۆکە ئەمریکییەیلە کە لە وڵاتەیل سێیەم جێگر بوینە، جویر شانشین یەکگرتگ یا فەرەنسا، لەخوەی گرێد".

و تەنیا لە رەوشەیل فریاکەفتن ری وە فڕین و نیشتنەوە دریەێد.

و ئیسپانیا لە سەرەتای ئازار/ مارس، وەکارهاوردن بنکە سەربازییەیلی لە ویلایەتە یەکگرتگەیل قەیەغە کردوێد ئەرا پەلاماردان ئیران.

لە 25 ئازار/ مارس، پێدرۆ سانچێز سەرۆک وەزیرەیل ئیسپانی لەوەردەم ئەنجومەن نوێنەرەیل وت کە ململانێ لە خوەرهەڵات ناوڕاس فرە خەراوترە لە جەنگ عراق.

و ئاماژە دا گرنگی "هویرهاوردنەوەی دەرئەنجامەیل هەڵمەت عراق ئەرا نواگیریکردن لە دووارەبوین خود هەڵەیل".

ئەمریکا و ئیسرائیل ئەرا مانگ دووەم لەبان یەک وەردەوامن لە ئۆپەراسیۆن سەربازییەگەیان دژ وە ئیران، وەگەرد پەککەفتنیگ نیمچە تەواو ئەرا جویلەی دەریاوانی لە تەنگەی هورمز و بەرزەوبوین خەسیگ لە نرخەیل وزەی جەهانی.

واشنتن رۊوەڕۊ سەختیەیل بوود لە گردەوکردن هاوپەیمانە ئەوروپییەیلی ئەرا چگنە ناو هاوپەیمانییگ ئەرا دابینکردن ئاسایش رێڕەو ئاوییەگە، لە وەختیگ کە فرەی تەقەلایەیل ئەوروپی ئیسە لەبان پشتیوانیکردن ئۆکرانیا جیگیر بوینە.