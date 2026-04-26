‏سوڵتان عومان و عەراقچی گفتوگو لەبان ناوەندگیری و کۆتاییهاتن جەنگ ناوچەگە کەن

شەفەق نیوز- مەسقەت

‏سوڵتان هەیسەم بن تاریق ئال سەعید، سوڵتان عومانی، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران، لەبان دویایین ئاڵشتکاریەیل ناوچەگە و هەوڵەیل ناوەندگیری ئەرا کۆتایی هاوردن وە وردەوردەیل گفتوگوکردن.

‏ئاژانس خەوەری عومانی راگەیان"سوڵتان هەیسەم لە مەسقەت پایتەخت پیشوازی لە عەراقچی کرد، لە ناو دیدارەگە باس لە پەرەسەنينەیل بارودۆخ ناوچەگە کریا، وەگەرد گفتوگوکردن تەقەلایەیل دیپلۆماسی ئەرا دەسوەبان گردن قەیرانەیل و زیای کردن دەرفەتەیل چارەسەر سیاسی".

‏ئاژانسەگە ویش: "سوڵتان عومان لە دیدارەگە ئاگادار بوی لە بۆچوون لایەن ئیرانی دەربارەی ئاڵشتکارەیل ئی سەردەمە"، دووپاتکرد لەبان گردنی "چگنە دەور چارەسەرە سیاسییە پایەدارەیل کە کاریگەرییەیل قەیرانەیل لەبان گەلەیل ناوچەگە کەمەو کەن".

‏سوڵتان عومان دووپاتکرد، لەبان هەوەجەی "وەکار هاوردن زوان گفتوگو و دیپلۆماسی لە چارەسەر کردن گیچەڵ ناوچەگە، وە شیوەیگ کە بەشداری بکەێد لە چەسپانن بنەمایل ئاشتی و وەهێز کردن سەقامگیری".

‏لە لای خوەیەو، عەبباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران "قەدرزانی وڵاتەگەی ئەرا هەڵوێستەیل شانشین عومان وە سەرۆکایەتی سوڵتان هەیسەم بن تاریق" نیشان دا، و رۆڵ وڵاتەگە لە پشتگیری هەوڵەیل گفتوگو و وەهێز کردن ئاسایش و سەقامگیری ناوچەگە بەرز نرخان، وەتایبەت لە سای ئی ئاڵنکاریەیلە کە ناوچەگە وە خوەیەوە دوینێد.

