سوڵتان عومان و عەراقچی گفتوگو لەبان ناوەندگیری و کۆتاییهاتن جەنگ ناوچەگە کەن
شەفەق نیوز- مەسقەت
سوڵتان هەیسەم بن تاریق ئال سەعید، سوڵتان عومانی، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران، لەبان دویایین ئاڵشتکاریەیل ناوچەگە و هەوڵەیل ناوەندگیری ئەرا کۆتایی هاوردن وە وردەوردەیل گفتوگوکردن.
ئاژانس خەوەری عومانی راگەیان"سوڵتان هەیسەم لە مەسقەت پایتەخت پیشوازی لە عەراقچی کرد، لە ناو دیدارەگە باس لە پەرەسەنينەیل بارودۆخ ناوچەگە کریا، وەگەرد گفتوگوکردن تەقەلایەیل دیپلۆماسی ئەرا دەسوەبان گردن قەیرانەیل و زیای کردن دەرفەتەیل چارەسەر سیاسی".
ئاژانسەگە ویش: "سوڵتان عومان لە دیدارەگە ئاگادار بوی لە بۆچوون لایەن ئیرانی دەربارەی ئاڵشتکارەیل ئی سەردەمە"، دووپاتکرد لەبان گردنی "چگنە دەور چارەسەرە سیاسییە پایەدارەیل کە کاریگەرییەیل قەیرانەیل لەبان گەلەیل ناوچەگە کەمەو کەن".
سوڵتان عومان دووپاتکرد، لەبان هەوەجەی "وەکار هاوردن زوان گفتوگو و دیپلۆماسی لە چارەسەر کردن گیچەڵ ناوچەگە، وە شیوەیگ کە بەشداری بکەێد لە چەسپانن بنەمایل ئاشتی و وەهێز کردن سەقامگیری".
لە لای خوەیەو، عەبباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران "قەدرزانی وڵاتەگەی ئەرا هەڵوێستەیل شانشین عومان وە سەرۆکایەتی سوڵتان هەیسەم بن تاریق" نیشان دا، و رۆڵ وڵاتەگە لە پشتگیری هەوڵەیل گفتوگو و وەهێز کردن ئاسایش و سەقامگیری ناوچەگە بەرز نرخان، وەتایبەت لە سای ئی ئاڵنکاریەیلە کە ناوچەگە وە خوەیەوە دوینێد.