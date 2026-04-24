سوپای کوەیت: پەلاماردان دوو ناوەند سنووری وە دوو درۆن لە عراقەو هاتنە

شەفەق نیوز - کوەیت

وەزارەت وەرگری کوەیت، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە دوو بنکەی سنووری لە باکوور وڵاتەگە کەفتیەسە وەر پەلاماریگ وە دوو درۆن بومبی کە لە زەویەیل عراقییەو هاتنە.

عەقید روکن سعود عەبدولعەزیز عەتوان، قسەکەر فەرمی وەزارەتەگە، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز لەلی ئاگادار بوی، وت: دوو بنکە لە ناوەندە سنوورییە هشکانییەیل باکوور دەوڵەت کوەیت، شەفەق ئمڕوو، کەفتنەسە وەر پەلاماریگ دوژمنکارانە وە وەکارهاوردن دوو درۆن بومبی کە وە تەل ریشاڵەی رووشنایی وەشیانە، و لە عراقەو هاتنە.

دیاری کرد کە پەلامارەگە تەنیا زەرەدەیلیگ ماددی لەلی کەفتەو، وەبی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ مرۆیی، دووپات کرد کە لایەنە تایبەتمەندەیل دەسوەجێ دەسکردنە وە جیوەجیکردن ریکارەیل خوازیاگ ئەرا رەفتارکردن وەگەرد رویداوەگە و وەشکین لە هویردەکارییەیلی.

وەزارەتەگە دووپات لە رکداری وەزارەتەگە لەبان ئاسایش وڵاتەگە و بیوەیی زەویەیلی کرد، جیوەجیکردن گشت ریکارەیل خوازیاگ ئەرا مقیەتیکردن سنوورەیل.