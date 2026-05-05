سوپای ئەمریکی: چەوەڕی فەرمانەیل ترەمپ کەیمن ئەرا جەنگ دژ وە ئیران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

دان کین سەرۆک دەسەی ئەرکان ئەمریکی، رووژ سێشەممە، دووپات کرد کە سوپا ئامادەس ئەرا دەسکردن وە پرۆسە جەنگییەیل دژ وە ئیران، و چەوەڕی فەرمانەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکین، و دیاری کرد کە پرۆسەی "پرۆژەی ئازادی" ئامانج ئاسانکردن رێڕەو ئارام ئەرا کەشتییە بازرگانییە ناودەوڵەتییەیل لەڕی گەروو هورمز دێرێد، لە سای بەرزەوبوین گرژییەیل وەگەرد ئیران.

کین، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی، وت: ئیران پەلامار کەشتییەیل لە گەروو هورمز داگە و زنجیرەیل دابینکردن جویر چەکیگ وەکار تیەرێد لە شکانن یاسای دەریایەیل، وتیش: رژیم ئیرانی وە سەرکردایەتی سوپای پاسدارەیل تەقەلا دەێد ئابووری جیهانی وە بارمتە بگرێد.

هەمیش وت: زیاتر لە 22 هەزار دەریاوان لەبان زیاتر لە 1500 کەشتی بازرگانی لە دەریای عەرەب گیر خواردنە، وە دیاریکردن ئەوە کە هیزەیلەمان لەوپەڕ ئامادەیین ئەرا دووارە دەسکردن وە پرۆسە جەنگییە گەورەیل دژوە ئیران لە ئەگەر دەرچگن فەرمانەیل.

دیاری کرد کە گشت پەلامارە ئیرانییەیل تا ئیسە لە خوار ئەو ئاستەن کە بیلن دەسوە پرۆسە جەنگییە فراوانەیل بکەیمن، و ئیران 9 گلە تەقە لە کەشتییە بازرگانییەیل کردگە و پەلامار هیزەیلەمان داگە زیاتر لە 10 گلە لە وەخت راگەیانن وەسانن تەقەکردنەو.

و کین مەزەنە کرد کە کەشتییەیل زیاتریگ لە ماوەی رووژەیل ئایندە لەڕی گەروو هورمزەو رەد بوون، وتیش: دووارە دەسکردن جەنگ وەگەرد ئیران گریە دریاس وە بڕیاریگ سیاسی.