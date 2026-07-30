سوپای ئەمریکی کووتاییهاتن شەپوولیگ لە گورزەیل نوو لەبان ئیران راگەیەنێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - واشنتۆن/ تاران

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سەنتکۆم)، رووژ پەنجشەممە، جیوەجیکردن زنجیرەیگ لە گورزەیل لەناو خاک ئیرانی راگەیان کە شۊنەیل سەر وە پاسەوان شۆڕش کردنە ئامانج، و وت کە یە لە وەڵام تەقەلای کردنە ئامانج هیزە ئەمریکییەیل وە مووشەک هاتگە.

"سەنتکۆم"، لە بەیاننامەیگ وت کە هیزەیلی سەعات دەی شەو وە وەخت خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل، (پەنج شەفەق وە وەخت بەغداد)، "زنجیرەیگ لە گورزەیل خەسیگ" دژ وە ئیران جیوەجی کردنە، لە وەڵام تەقەلای ئەنجامداین پەلامارەیل مووشەکی ئەرا بان هیزە ئەمریکییەیل لە رووژ وەرجە خوەی.

زیای کرد کە گورزەیل دەیان شۊن سەر وە سوپای پاسداران ئیرانی کردنە ئامانج، لەناویان سەنتەرەیل فەرماندەیی سەربازی، و دامەزراوەیل مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل، و شۊنەیل چەودیاریکردن و وەرگری کەناراوەیل، وەگەرد توانایەیل دەریایی.

دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەیل ئامانج لەلیان کەمەوکردن ئەو هەڕەشەیلەس کە ئیران و وەکیلەیلی دژ وە هیزە ئەمریکییەیل، و جویلەی بارهەڵگری بازرگانی، و دەوڵەتەیل کەنداو هاوسا دروس کەن.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی دووپات کرد کە زیاتر لە 50 هەزار سەرباز ئەمریکی ئیسە لە خوەرهەڵات ناوڕاس بڵاو بۊنە، و هانە "ئەوپەڕ ئامادەیی و لە رەوش ئامادەباشی"، وەپای ئەو بەیاننامە کە پارچە ڤیدیۆییگ وەگەردی بۊ کە دەرچگن فڕۆکەیل ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل نیشان دەێد.

لە وەرانوەریشەو، میدیایەیل راگەیانن ئیرانی خەوەردان لە کەفتن ناوچەیگ لە وڵاتەگە لە وەر گورزەیل ئەمریکی، هەرلیوا باس لە زەخمداربۊین دوو کەس کردن لەوەر پەلاماریگ کە ماڵیگ لە دوورگەی قشم لە باشوور ئیران کردە ئامانج.