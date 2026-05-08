سوپای ئەمریکی گورزەیلیگ لەبان بەندەر و شاریگ لە باشوور ئیران جیوەجی کەێد

شەفەق نیوز - تاران

کەناڵ فۆکس نیوز ئەمریکی، شەو پەنجشەممە، خەوەردا کە سوپای ئەمریکی پەلامارەیلیگ لەبان بەندەر قشم ئیرانی و شار بەندەر عەباس جیوەجی کردگە.

فۆکس نیوز لەزوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت: سوپای ئەمریکی گورزەیلیگ لەبان بەندەر قشم و بەندەر عەباس لە ئیران جیوەجی کردگە وەلی یە دەسکردن وە جەنگ نییە.

لەلای خوەیەو، ئاژانس مێهر ئیرانی دووپات لەبان ئەوە کردکە دەنگ رممەی نوویگ لە شار بەندەر عەباس ژنەفیاس.

تەلەفزیۆن ئیرانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئیوارەی شەو راگەیان کە وەرگرییە ئاسمانییەیل لە خاوەراوای پایتەخت تاران خریانەسە کار، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیانن ئیرانی خەوەردان کە وەرگرییە ئاسمانییەیل وەرپەرچ ئامانجەیلیگ دوژمنکارانە لە خاوەراوای پایتەخت تاران دەنەو. دەسەی رادیۆ و تەلەفزیۆن ئیرانی لە وەرپرسیگ سەربازییەو وت: کە یەکەیلیگ دوژمنکارانە لە گەرووی هورمز کەفتنەسە وەر ئاگر مووشەکەیل ئیرانی دۊای پەلاماریگ کە سوپای ئەمریکی لەبان هەڵگریگ نەفت ئیرانی ئەنجامی داگە.

دوورگەی قشم لە کەنداو عەرەبی وەرانوەر کەناراو باشوور ئەرا ئیران کەفێدە نزیک گەروو هورمز کەفێد.