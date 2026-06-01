‏سوپای ئەمریکی پەلامارداین سیستەم رادار و بنکەیل کنترۆلکردن درۆنەیل لە باشوور ئیران راگەیان

‏سوپای ئەمریکی پەلامارداین سیستەم رادار و بنکەیل کنترۆلکردن درۆنەیل لە باشوور ئیران راگەیان
2026-06-01T07:26:19+00:00

‏شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

‏سوپای ئەمریکا، ئمڕوو دووشەممە راگەیان، هێزەیل ئەمریکا پەلامار سیستەم رادار و بنکەیل کۆنترۆڵکردن فڕۆکەی بیفڕۆکەوانەیل لە باشوور ئیران دانە.

‏فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە ری پلاتفۆرم "ئێکس" بڵاوکرد: "فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا لە کۆتایی ئێ هەفتە  گورز وەرگریی وەبان سیستەم رادار و بنکەیل کۆنترۆڵکردن فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە ناوچەی گورۆک و دوورگەی قەشم ئەنجامدایە".

‏دیاریکرد، پەلامارەیل جویر  جواوداین وەخوارخسن  فڕۆکەی بیفڕۆکەوان ئەمریکی لە جویر (ئێم کیو-1) کە وەبان ئاوە ناودەوڵەتیەیل فری، و ئەوەش خسەڕوی  "پەلامارەیل وەشیوەی هویرد و پلاندانریاگ ئەنجامدریان لە رووژەیل شەممە و یەکشەممە".

‏وەپای بەیاننامەگەی "سێنتکۆم"، فڕۆکە جەنگییەیل ئەمریکا وە خێرایی جواو دانەو  وە لەناوبردن سیستەم وەرگریی ئاسمانی ئیرانی، وێستگەی کۆنترۆڵ زەمینی، و دوو فڕۆکەی بیفڕۆکەوانی پەلاماردەر، کە هەڕەشەی رووشنیگ بوین وەبان ئەو کەشتیەیلە وە ئاوە هەرێمیەیل رەدبوون.

‏ فەرماندەیی ناوەندی دووپاتکرد، هویچ کام لە ئەندامەیل هێزەیل ئەمریکا زەرەد وەپیان نەڕەسیە، و وەردەوام بوون لە پاراستن سەروەت و سامان و بەرژەوەندییەیل ئەمریکا جویر جواودانیگ ئەرا دەسدرویژیەیل ئیران کە هیچ دەسپیچگیگ نەیرێد، لەوەختیگ کە ئیرنگە ئاگربەس هەس.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon