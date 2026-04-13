سوپای ئەمریکی: ریگری لە هەر کەشتییگ کریەێد کە بچوودە ناو ناوچەی گەمارۆدریاگ یا دەرچوود

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سوپای ئەمریکی، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد کە ریگری لە هەر کەشتییگ کەێد کە بچوودە ناو ناوچەی گەمارۆدریاگ یا لەلیەو دەرچوود.

سوپای ئەمریکی لە یاداشتیگ ئەرا دەریاوانەیل وت: شایەت کەشتییە بیلایەنەیل بکەفنە وەر وەشکین ئەرا ئاشکراکردن کاڵایل قاچاخ.

وتیش: ری وە رەدبوین لەڕی گەروو هورمزەو وەرەو شوونەیلیگ کە ئیرانی نەون و بەپیچەوانەیشەو نییەیمن، و ریگری لە هەر کەشتییگ کریەێد کە بچوودە ناو ناوچەی گەمارۆدریاگ یا لەلیەو دەرچوود.

دیاری کرد کە کۆنترۆڵیگ دەریایی لە کەنداو عومان و دەریای عەرەب چەسپنمین.

سوپای ئەمریکی، راگەیان کە دەس کەێدە چەسپانن گەمارۆیگ لەبان گشت ئەو کەشتییەیلە کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیانەو دەرچن، وەگەرد ریداین وە رەدبوین ئەو کەشتییەیلە کە لە ئیران نییەوسن، لە گامیگ کە ئامانج لەلی تاسانن هەناردەیل نەفتی تارانە.