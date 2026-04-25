سوپای ئەمریکی ري لە کەشتییگ گرێد کە وەرەو بەندەريگ ئیرانی چوود

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم"، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە ویرانکەر "یو ئێس ئێس رافائیل پێرالتا" ری لە کەشتییگ گر کە وەرەو یەکیگ لە بەندەرە ئیرانییەیل چیاد، دووپاتیش کرد کە پەرچەم ئیران بەرزەو کردۊ.

سوپای ئەمریکت وینەیگ بڵاو کرد کە وت: لەبان ریگریکردن وێرانکەرەگە ئەرا کەشتییە ئیرانییەگە چەسپنێد لەناو ریکارەیل گەمارۆی دەریایی لەبان بان بەندەرە ئیرانییەیل.

"سێنتکۆم" وتیش: پرۆسەی ریگریکردنەگە دۊای چەن سەعاتێگ لە راگەیانن دووارە کلکردن 34 کەشتی هات لەناو ریکارەیل گەمارۆگە.

سوپای پاسداران ئیران، ئیوارەی دۊکە جومعە، دەسوەسەرکردن کەشتی (ئیپامیدۆنس) راگەیان کە وت: "هاوکار"ە وەگەرد سوپای ئەمریکی و پشتگووخستن هوشدارییەیل کردگە و سەرپێچییەیلیگ دەریایی دووارەبۊ جیوەجی کردگە، و ئەوەیش دۊای چەن سەعاتیگ لە راگەیانن (سێنتکۆم)، وە دووارە کلکردن 34 کەشتی لەناو ریکارەیل گەمارۆگە لەبان بەندەرە ئیرانییەیل.