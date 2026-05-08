سوپای ئەمریکی راگەیەنێد پەلامارەیل ئیرانی "ناڕەوا" وەرپەرچ داگە و وە "گورزەیل وەرگری" وەڵام دادەو
شەفەق نیوز - واشنتۆن
سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی راگەیان کە هیزەیلی وەرپەرچ پەلامارەیلیگ ئیرانی دانە کە وەسفی کرد وە "ناڕەوا"، و وە گورزەیلیگ وەرگری وەڵام دانەو، لە وەخت رەدبوین سێ ویرانکەر سەروە هیز دەریایی ئەمریکی لە گەروو هورمز وەرەو کەنداو عوممان.
سەرکردایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت: هیزە ئیرانییەیل چەن مووشەک و فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان و بەلەمیگ بۊچگ وەشاننە وەرەو یێرانکەرە ئەمریکییەیل کە وە مووشەکەیل پڕ کریانە "یو ئێس ئێس تروکستۆن" و "یو ئێس ئێس رافائێل پێرالتا" و "یو ئێس ئێس ماسۆن"، لە وەخت رەدبوینیان لە رێڕەو دەریایی ناودەوڵەتی، دووپاتیش کرد کە هیچ کام لە سامانە سەربازییە ئەمریکییەیل تویش زەرەد نەوینە.
سەرکردایەتی ناوەندی وتیش: هیزەیلی هەڕەشەیل هاتگ لادانە، دۊای ئەوە دامەزراوەیل سەربازی ئیرانی کردنە ئامانج کە وت: وەرپرسن لە پەلامارداین هیزە ئەمریکییەیل، لەناویان شوینەیل وەشانن مووشەکەیل و فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل، و ناوەندەیل سەرکردایەتی و کۆنترۆڵکردن، و گریەیل هەواڵگری و چەودیاری و لێکۆڵینەوە.
سەرکردایەتیەگە هەمیش وت: واشنتۆن تەقەلای بەرزەوبوین جەنگ نیەێد، وەلی لە شوینیگ مینێدەو کە ری وەپی دەێد ئەرا مقیەتیکردن هیزە ئەمریکییەیل، وە دەسنشانکردن ئەرا وەردەوامبوین بڵاوبوین سەربازی ئەمریکی لە دەورگرد گەرووی هورمز و کەنداو عوممان.
ئی بەیاننامەی ئەمریکیە دۊای بەیاننامەیگ ئیرانی تیەێد کە واشنتۆن تاوانبار کرد وە پێشێلکردن وەسانن تەقەکردن و ئامانجگردن هەڵگریگ نەفت ئیرانی لە نزیک جاسک و کەشتییگ ترەک لەوەرانوەر فوجەیرە، وەگەرد گورزەیلیگ کە تاران وت: رەسینە ناوچەیلیگ کەناراوی لە بەندەر خەمیر و سیریک و دوورگەی قشم، لە وەختیگ ئیران راگەیان کە وەڵام داۆەو وە ئامانجگردن پارچەیلیگ دەریایی ئەمریکی لە خوەرهەڵات گەروو هورمز و باشوور بەندەر چابەهار.
لە وەرانوەریش، "فۆکس نیوز" لە وەرپرسیگ ئەمریکییەو وت: هیزە ئەمریکییەیل گورزەیلیگ جیوەجی کردنە کە بەندەر قشم و بەندەر عەباس کردنە ئامانج، وەلی دووپات لەبان ئەوە کرد کە پەلامارەگە دووارە دەسکردن وە جەنگ نییە،، لە وەختیگ واشنتۆن و تاران توومەتەیلیگ پێشێلکردن ئاگربەسییگ ناسک لە دەورگەرد گەروو هورمز وەیەکەتری کەن.
سەرکردایەتی ناوەندی ئەمریکی لە وەختیگ گوزەشتە راگەیانۊد لە چەسپانن گەمارۆیگ لەبان ئەو کەشتییەیلە کە چنە ناو بەندەرەیل و ناوچە کەناراوییە ئیرانییەیل یا لەلیانەە دەرچن، وەلی وت: کە هیزەیلی ریگری لە ئازادی دەریاوانی ئەرا ئەو کەشتییەیل نیەکەن کە لە گەروو هورمزەەگو رەد بوون ئەرا بەندەرەیل بیجگە ئیرانی چن و لەلیانەو دەرچن.