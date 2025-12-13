سوپای ئەمریکا نواگیری بار چەک سەربازی گەورەیگ کەێد لەناو ری بویە وەرەو ئیران

شەفەق نيوز- واشینتۆن

ووێ ستريت جوڕناڵ، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە تیمیگ لە ئۆپراسیۆنەیل تایبەت وە دەریاوانی ئەمریکا، لە مانگ گوزەشتە سوار کەشتییگ بوی لەناو زەریای هندی کە لە چینەو وەرەو ئیران روی کردوێد، لە ئۆپراسیۆن نواگیریکردن دەگمەنیگ تا نەیلێد ئیران دووارە خەسەخانەی سەربازیی دروس بکەێدد

ئەو رووژنامەی ئەمریکیە وت: کەشتیەگە وە سەدان میل لە کەناراوەیل سریلانکا دویر بوی، هەناێ ئەندامەیل ئەمنی سواری بوین و دەسوەبان بارەگەی نان ئیجا ری وەپی دان تا بچوودە رییەو.

ووڵ ستریت جوڕناڵ وتیش: ئەو چشتەیلە کە دەسوەبانیان نریا ئەرا دروسکردن چەک ئیرانی وەکار تیەن، و گشتی ویران کریا، و زانیاریەیل نشان دان کە ئەو بارە ئەرا کۆمپانیایل ئیران چوود کە تایبەتمەنە وە بەرنامەی مووشەک.

یە یەکەم جارە ئەرا ماوەی چەن ساڵیگ ئاشکرا بوود کە سوپای ئەمەریکی نواگیری باریگ چینی کردگە روی وەرەو ئیران کەێد.