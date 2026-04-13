سوپای ئەمریکا چەسپانن گەمارۆیگ دەریایی لەبان بەندەرەیل ئیران لە ئیوارەی دووشەممەو راگەیەنێد

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا، راگەیان کە لە دووشەممەو دەس کەێدە جیوەجیکردن قەیەغەیگ لەبان گشت جویلەی دەریاوانی کە چنە ناو بەندەرەیل ئیران یا لەلیان دەرچن، لە گامیگ بەرزەوکردن نوو کە جویر جیوەجیکردنیگ ئەرا راگەیاننیگ وەرین لەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکییەو تێد.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی وت: قەیەغەگە لە 13ی نیسان لە سەعات دەی شەوەکی وە وەخت کەناراوەیل خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل چوودە ناو جیوەجیکردنەو، واتە لە سەعات 14:00 وە وەخت گرینچ، و دیاری کرد کە ریکارەگە "وە شیوەیگ بیلایەن" لەبان کەشتییەیل گشت وڵاتەیل جیوەجی بوود کە چنە ناو بەندەرەیل و ناوچە کەناراوییەیل ئیران یا لەلییانەو دەرچن.

وتیش: قەیەغەگە گشت بەندەرەیل ئیرانی لەبان کەنداو عەرەبی و کەنداو عومان لەخوەی گرێد، لە هەمان وەخت هیزەیل ئەمریکی ریگری لە ئازادی دەریاوانی ئەرا ئەو کەشتییەیلە نیەکەن کە لە گەروو هورمزەو رەد بوون وەرەو بەندەرەیلیگ کە ئیرانی نەون و وەپێچەوانەیشەو.

دیاری کرد کە ستاف کەشتییە بازرگانییەیل زانیارییەیل زیاتر لەڕی ئاگادارکردنیگ فەرمی وەرگرن وەرجە دەسکردن وە جیوەجیکردن قەیەغەگە، وە بانگەوازکردن دەریاوانەیل ئەرا چەودیاریکردن بڵاوکراوەیل ئاگادارکردنە دەریاییەیل و پەیوەندیکردن وەگەرد هیزە دەریاییەیل ئەمریکی لەڕی کەناڵ پەیوەندی راسەوخۆ شمارە 16 لە وەخت دەریاوانی لە ناوچەی کەنداو عومان و ئەو رییەیلە کە بەنە گەروو هورمز.

ئیەیش دویای چەن سەعاتیگ لە راگەیانن چقیان دانوسەنین ئەمریکی ئیرانی هات کە ئیسلام ئاباد میواندارییان کرد، کە گفتوگۆەیلیگ بوین نزیکەی 21 سەعات وەردەوام بوین و وەبی رێککەفتن کۆتایی هاتن.