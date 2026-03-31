سوپای ئەمریکا: دی نە پارچەیل دەریاوانی ئیران دوینیمن نەیش فرۆکەیلی

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە هیزەیل ئەمریکی پیشکەفتن وەدەس تیارن لە کەمەوکردن توانای ئیران ئەرا فراوانکردن دەسەڵات خوەی و دەرخستن هیزەیلی لە دەیشت سنوورەیلی.

فەرماندەی فەرماندەییەگە، لە پۆستیگ لەبان سەکوو ئێکس وت: هیزەیل ئەمریکی دی پارچە دەریاییەیل ئیرانی و فڕۆکەیلیان وە فڕینیان نیەوینن، وە نشانکردن ئەرا پاشەکشەی توانایەیل ئۆپەراسیۆنی تاران.

دیاری کرد کە سیستمەیل وەرگری ئاسمانی و وەرگری مووشەکی ئیرانی وە ئاستیگ گەورە خاپوور کریانە، و دووپات لە وەردەوامبوین ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لەی چوارچیوە کرد.

وەرجەیە، پێت هێگسێت وەزیر جەنگ ئەمریکی، وت: هیزەیل ئەمریکی وە تونی لە ئاسمان ئیران کار کەن، و دووپات کرد کە رووژەیل ئایندە یەکلییاکەرەو بوون، وەگەرد وەردەوامبوین ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل و پاشەکشەی توانایەیل ئیرانی.