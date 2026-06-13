سوپای ئەمریکیا درۆنیگ ئیران وەخوارخست کە پەلاماز کەشتیەیل داوێد لە گەروو هۆرمز
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
فەرماندەی ناوەندی ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە درۆنیگ ئیرانی وەخوارخستنە کە پەلامار کەشتییگ بازرگانی دایە هنای وە گەروو هۆرمز رەدبویە.
لە بەیاننامەی فەرماندەیەگە هایە، ئیران شمارەیگ درۆن پەلاماردەر یەک ئاراستە خستیەسەکار ئەرا گورزداین لە کەشتیە بازرگانیەیل هنای وە گەروو هۆرمز رەدبوون".
وتیش، هێزەیل ئەمریکی گشت فرۆکەیل وەخوارخستنە لەماوەی ساعەتەیل گوزەشتە، دووپاتکرد هاتوچوو رەدبوین لە گەرووەگە وەردەوامە"تا ئیسە رێڕەو بازرگانی ناودەوڵەتی وازە وەرانوەر جموجویل کەشتیوانی".