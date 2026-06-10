‏سوپای ئەمریکا کۆتایهاتن گورزەیل دژ وە ئیران راگەیان و ئامانجەیلی ئاشکرا کرد

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏فەرماندەیی ناوەن ئەمریکا "سێنتکۆم"، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هێزەیل ئەمریکی کۆتایی وەشانن گورزەیل وەرگری دژ وە ئیران هاوردن، کە ناوچەیل وەرگری ئاسمانی و وێستگەیل کۆنتڕۆڵ زەمینی و رادارەیل چەودێری لە نزیک گەروو هورمز کردبویە ئامانج، ئەوەیش جواویگ بوی ئەرا خستنەخوار فرۆکەس ئەپاجی سەر وە سوپای ئەمریکا.

‏سێنتکۆم لە بەیاننامەیگ وت: گورزەیل وە ڕێنمایی دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا جیوەجی کریا، و سیستمەیل وەرگری ئاسمانی ئیرانی، و وێستگەیل کۆنتڕۆڵ زەمینی، و شوینەیل رادار چەودێری لە نزیک گەروو هورمز کردویە ئامانج، وە ئیسفا وەرگرتن لە تەقەمەنی ورد کە فڕۆکەیل جەنگی سەر وە هێز ئاسمانی و دەریاوانی ئەمریکا تەقانوینەێ.

‏فەرماندەیی ئەمریکی ئۆپەراسیۆنەگە وە "جواویگ گونجیاگ" وەسف کرد ئەرا ئەو پەلامارەیل نووە کە هێزەیل ئەمریکی و کەشتیەیل بازرگانی ناودەوڵەتی لە وەخت رەدبوین لە ئاوەیل هەرێمی کردویە ئامانج.

‏سێنتکۆم دووپات کرد هێزەیل ئەمریکی هێمان لە حاڵەت وشیاری و ئامادەیی وەرگرین، لە وەرانوەر ئەوەگ وە "پەلامار بی دەسپیچگ ئیرانی" وەسف کرد.

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