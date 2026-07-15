سوپای ئەمریکا کۆتاییهاتن پەلامارەیل لەبان ئیران راگەینێد: 90 خولەک دریژە کیشا

شەفەق نیوز - واشنتۆن

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، کۆتاییهاتن گورزەیل نوویگ دژ وە ئیران راگەیان.

فەرماندەییگە لە بەیاننامەیگ وت: فەرماندەیی ناوەندی کۆتایی هاورد وە گەشتیگ لە گورزەیل ئاسمانی دژ وە ئیران، لە رووژ 15ی تەموز، و لە ماوەی ئی گەشتە کە 90 خولەک دریژە کیشا، سێنتکۆم تەقەمەنی هۊرد وەشان لەبان سیستەمەیل وەرگری کەناراوی و شۊنەیل ئەممارکردن و وەشانن مووشەک کروز لە دوورگەی تەنب گەورە.

دیاری کرد ئی گورزەیلە بەشدار بۊن لە لاوازکردن توانای ئیران ئەرا پەلاماردان کەشتییەیل بازرگانی لە تەنگەی هورمز.

وەرجە یە، قسەکەر حکوومەت ئیرانی، فاتمە موهاجەری دووپات کردۊد کە زیاتر لە 30 هاووڵاتی کوشیانە لە پەلامارەیل وەرین کە سوپای ئەمریکی لەبان باشوور وڵاتەگە ئەنجامی دا، و یە وە نموونەیگ ئاشکرا ئەرا ئامانجگرن هاووڵاتییەیل دانا.

دووپات کرد کە باشوور ئیران دڵ بکوت ئی خاکەس، و روح ئیرانە، ئەوەیش نشانەس ئەرا گرنگی ئەو ناوچە کە تویش پەلامارەیل هات.

هەمیش فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختیگ زۊتر ئمڕوو چوارشەممە، وت کە فڕۆکەیل جەنگی و درۆن و کەشتییە جەنگییەیل ئەمریکی تەقەمەنی هۊرد وەشانن و شۊنەیل سەربازی ئیرانی لە نزیک تەنگەی هورمز و ناوچەیل کەناراویی کردنە ئامانج.