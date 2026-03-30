سوپای سووریا وەخوارخستن درۆنەیلیگ راگەینێد نزیک سنوور عراق

شەفەق نیوز - دیمەشق

دەسەی ئۆپەراسیۆنەیل لە سوپای عەرەبی سووری، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە چەن بنکەیگ سەربازی لە نزیک سنوورەیل عراقی رۊوەڕۊ پەلاماریگ فراوان وە شمارەیگ لە فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان بوینە، و دووپات لە وەرپەرچداین فرەیان کرد، و هەڕەشەی "وەڵام گونجیاگ" کرد.

دەسەگە، وەپەی ئاژانس هەواڵەیل سووری "سانا" وت: پەلاماریگ فراوان وە شمارەیگ لە فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان شەفەق ئمڕوو چەن بنکەیگ سوپا لە نزیک سنوورەیل عراقی کردنە ئامانج.

وتیش: یەکەیلەمان توەنستن وەرپەرچ فرەی فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل بیەن و بخەنەیانە خوارەو، و دیاری دا کە لێکۆڵینەوە لە بژاردەیلی کەێد و وەڵام گونجیاگ دەێد ئەرا نواگیریکردن هەر رخیگ و هەر دەسدرویژییگ ئەرا بان خاک سووریا.

وەرجەیە، وەزارەت وەرگری سووری هیزەیل پشتیوانی سەربازی گەورەیگ وەرەو سنوورەیل وەگەرد عراق لەلای پارێزگای حەسەکە کل کردوێن، وەشوون پەلامارەیل وەرینیگ وە فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان و مووشەکەیل کە بنکەیل سەربازی لە ناوخۆی خاکەیل سووری کردنە ئامانج، کە لەناویان هەردوگ بنکەی خەراب جیر و قەسرەک بوی.

سەرچەوەیل ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەر دان، کە ئەو هیزەیلە لە درویژایی پارچەی سنووری لە دەروازەی یەعروبیە لە ئاوای حەسەکە تا رەسێدە دەروازەی بوکەمال لە پارێزگای دێرەزوور بڵاو بوینە، لەناو کاروان سێیەمیگ لە هیزەیل پشتیوانی کە نزیکەی 100 ئامراز سەربازی پڕچەککریاگ وە چەک قورس لەخوەی گردگە.

و لە وەختیگ گوزەشتە، وەرپرسیگ لە وەزارەت وەرگری سووری راگەیان کە بنکەی قەسرەک رۊوەڕۊ پەلاماریگ وە چوار فڕۆکەی بیفڕۆکەوان بویە کە لە خاکەیل عراقییەو وەشیانە وەبی هۊچ زەرەردیگ خریانەسە خوارەو، و داوا لە دەسەڵاتەیل عراقی کرد هەماهەنگی قایمتر بکەن ئەرا نواگیریکردن لە دووارەبوین پەلامارەیل.

یەیش لە ناوەڕاس بەرزەوبوین کوتانەیل لە رووژەیل گوزەشتە تێد، هاوەخت وەگەرد کەمەوکردن بویین ئەمریکی لە شمارەیگ لە بنکەیل باکوور خوەرهەڵات سووریا.