سوپای ئیسرائیل 4 فەلەستینی کوشت و 2 ترەک دەسگیر کرد کە لە "تونێلەیل رەفەح" دەرچگنە

2025-11-26T16:03:30+00:00

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 4فەلەستینی و دەسگیرکردن دوو کەس راگەیان کە تەقەلای دەرچگن لە تونەیل شار  رەفح باشوور کەرت غەزە دەرچگنە.

‏وەرجە یەیش  سوپا ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیاندبوی  "چەودێری 6 چەکدار کردنە کە لەوباوەڕن لە تونێلیگەو لە ڕەفەح دەرچگنە."

‏وتیش، "ئەو چەکدارەیلە لەژیرخانیگ ئابووری ژیر زەوی کردنەسە ئامانج" دووپاتکرد مینەکردن ئەرا کەسەیل ترەک وەردەوامە.

