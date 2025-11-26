سوپای ئیسرائیل 4 فەلەستینی کوشت و 2 ترەک دەسگیر کرد کە لە "تونێلەیل رەفەح" دەرچگنە

‏

‏شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 4فەلەستینی و دەسگیرکردن دوو کەس راگەیان کە تەقەلای دەرچگن لە تونەیل شار رەفح باشوور کەرت غەزە دەرچگنە.

‏وەرجە یەیش سوپا ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیاندبوی "چەودێری 6 چەکدار کردنە کە لەوباوەڕن لە تونێلیگەو لە ڕەفەح دەرچگنە."

‏وتیش، "ئەو چەکدارەیلە لەژیرخانیگ ئابووری ژیر زەوی کردنەسە ئامانج" دووپاتکرد مینەکردن ئەرا کەسەیل ترەک وەردەوامە.

