سوپای ئیسرائیل 4 فەلەستینی کوشت و 2 ترەک دەسگیر کرد کە لە "تونێلەیل رەفەح" دەرچگنە
2025-11-26T16:03:30+00:00
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 4فەلەستینی و دەسگیرکردن دوو کەس راگەیان کە تەقەلای دەرچگن لە تونەیل شار رەفح باشوور کەرت غەزە دەرچگنە.
وەرجە یەیش سوپا ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیاندبوی "چەودێری 6 چەکدار کردنە کە لەوباوەڕن لە تونێلیگەو لە ڕەفەح دەرچگنە."
وتیش، "ئەو چەکدارەیلە لەژیرخانیگ ئابووری ژیر زەوی کردنەسە ئامانج" دووپاتکرد مینەکردن ئەرا کەسەیل ترەک وەردەوامە.