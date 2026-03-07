سوپای ئیسرائیل: 16 فڕۆکەی ئیرانی ویران کردیمن کە چەک ئەرا حزبوڵا هاوردیان

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە 16 فڕۆکەی سەر وە سوپای قودس لە فڕۆکەخانەی مێهراباد لە تەهران پایتەخت ئیران ویران کرد و دیاری کرد کە ئەو فڕۆکەیلە چەک ئەرا حزبوڵا هاوردنە.

سوپای ئیسرائیل وتیش: دویەشەو پەلامار فراوانیگ لە سەرانسەر تەهران و ژیرخان سەربازی لە فڕۆکەخانەی مێهراباد تەواو کردیمن، و دیاری کرد کە "دویەشەو فڕۆکە جەنگییەیل ئیران کردیمنە ئامانج کە رخباری لەبان فڕۆکەیلمان دروس کردیان".

وەرجەیە، وەزارەت وە رگریی ئیسرائیل راگەیان کە سوپای وڵاتەگەی شەپوولیگ "فراوان" لە پەلامارەیل وەبان ژیرخانەیل رژیم ئیران لە تەرانی پایتەخت و شار ئیسفەهان جیوەجی کرد، یەیش لە وەختیگ کە پەرەسەنین سەربازی لە ناوچەگە رەسیە هەشتەمین رووژی.