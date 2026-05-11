سوپای ئیسرائیلی وەشانن گورزەیلیگ لە باشوور لوبنان راگەینێد کە ئەرا چەن سەعاتیگ درویژە دیرن

سوپای ئیسرائیلی، ئوڕوو دووشەممە، هوشدارییگ ئەرا دانیشتگەیل نۆ ناوچە و ئاوایی لە باشوور لوبنان و بیقاع خوەراوا دەرکرد، و لەناوی داوای چووڵکردن کرد وە دویرییگ کە کەمتر نەوود لە هەزار مەتر، وەگەرد بەرزەوکردنیگ ئاسمانی فراوان لە ناوچەگە.

میدیایەیل راگەیانن خەوەردان کە فرۆکەیگ ئیسرائیلی نۆ گورز وەشانیە کە ناوچەیل یەحمەر شەقیف و تول و شۆکین و کەفەڕومان لە باشوور لوبنان کردنەسە ئامانج، بیجگە لە پەلاماریگ ترەک لەبان ناوچەی عەبا لە نەبەتیە.

لەی باوەتەو، میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەردان کە سوپاگە دانیشتگەیل ناوچە سنوورییەیل ئاگادار کردگە کە دەس کردگە وە شەپوول گورزەیلیگ لە باشوور لوبنان کە ئەرا چەن سەعاتیگ درویژە دیرێد.

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی، لە وەختیگ گوزەشتە لە رووژ دووشەممە، خەوەردان کە سوپاگە گورزەیل ئاسمانی وەشانیە و وە تووپخانە پەلامار شوینەیلیگ لە باشوور لوبنان داگە، وباس ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە جەلیل لە باکوور تەلئەبیب کرد.

میدیایەیل راگەیانن لوبنانی خەوەردان کە سوپای ئیسرائیلی گورزەیلی وەشانیەسە بان ناوچەی یەحمەر شەقیف و لەبان دەورگەرد ناوچەی شۆکین، بیجگە لە پەلاماریگ تووپخانەیی لەبان دەورگرد ناوچەیل مەیفەدۆن و کەفەرتبنیت و نەبەتیەی فووقا لە باشوور لوبنان.