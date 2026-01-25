‏سوپای ئیسرائیل وە ئامانجگردن شوینەیل "حزبولڵا" لە باشوور لوبنان راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بەیروت

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، زنجیرەیگ گورزەیل ئاسمانی ئەنجامدا کە شوینەیل "حزبوڵڵا" لە باشوور لوبنان و ناوچەی بیقاع کردیەسە ئامانج، وەتایبەت ئەو دامەزراوەیلە "گومان لەلیان کریەێد وەکارتێن ئەرا وەرهەمهاوردن کەرەسەیل جەنگی".

‏سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامیگ راگەیان: "هێرش کریاسە بان ئەندامەیل حزبوڵڵا کە لە پێگەیگ بەرهەمهێنان کەرەستەی جەنگی لە باشوور لوبنان کارکردنە" دیاریکرد "کەمیگ وەرجە ئیرنگە ئەندامیگ حزبوڵڵا لە ناوچەی بازووریە لە باشوور لوبنان کردنەسە ئامانج".

‏لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد "یەکەم گورز بینای حزبوڵڵا کریاسە ئامانج لە ناوچەی "بیر ئەلسەناسل"، کە هێزەیل چاودێری چالاکیی ئەندامەیل حزبوڵڵا کردنە ئەرا بەرهەمهاوردن چەک، دویەم پەلامار ناوچەی بیقاع گردیە وە مەبەس دان لە ژیرخان سەربازیی سەر وەو حزبە.

‏سوپای ئیسرائیل دووپاتکرد کە "ئێ چالاکییەیلە پێشێلکردن لەیەکفامستن ناوەین ئیسرائیل و لوبنانە و هەڕەشەس وەبان ئاست ئاسایش نەتەوەیی ئیسرائیل"، و سوپاگەیان وەردەوام بوود لە کارکردن ئەرا لاوردن هەر هەڕەشەیگ لە دژ دەوڵەت ئیسرائیل.

‏

‏