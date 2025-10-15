سوپای ئیسرائیل چوودە ناو شوینەیل نوویگ لە قونەیترەی سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

ئاژانس "سانا"، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە هیزەیل سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چگنە ناو ناوچە و ئاوای نوویگ لە دەیشتایی قونەیترە لە باشوور خوەرئاوای سوریا، کە پەرد بویە ناو ماڵ خەڵکەگە و دویای چەن ساعەتیگ کیشادەو.

ئاژانسەگە وتیش: یەکەم هیز 8 ماشین سەربازی بویە، و شوفەڵیگ (تریكس)، و دوو تانک، چگنە دەورگرد تەل کروم جبا وەرەو ناوچەی سەمەدانیەی خوەرھەڵات، ئیجا وەرەو قونەیترە چگن.

هەمیش وت: هیزیگ سەربازی ئیسرائیلی ترەک چگە ناو ئاوای ئوفانیا، مە لەورا وەشکین لە دوو ماڵ جیوەجی کرد، دویای ئەوە لەو شوینە دەرچگ.

راپۆرت "سانا" دووپات کرد کە داگیرکاری ئیسرائیل وەردەوامە لە دەسدرویژیکردن دووارەبوی لەبان زەویەیل سوریا، لە شکانن ئاشکرایگ ئەرا رێککەفتن ئاگربەسی ساڵ 1974، و ئەرا ریسگایەیل یاسای ناودوڵەتی و بڕیارەیل نەتەوە یەکگرتگەیل.

وتیش: سوریا شەرمەزار ئی دەسدرویژیەیلە کەێد، و داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کورد هەڵوێستیگ یەکلاییکەر ئەرا وساننی وەجی بارێد.