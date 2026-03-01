‏سوپای ئیسرائیل کوشیان 40 سەرکردەی ئیرانی لەماوەی یەک خولەک راگەیان

‏شفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان 40 سەرکردەی ئیرانی لە ناوەین پەلامارەیل دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنەیل لەناکاو راگەیان کە ئیران کردە ئامانج دیاریکرد لە ئەنجام پەلامارەیل ئیران کەسیگ کوشیا و چەن کەس ترەک زەخمداربوی، هەمیش هەڕەشەی جواوداین تونیگ کرد ئەرا هەر گولەیگ ئیسرائیل بکەێدە ئامانج.

‏قسەکەر سوپای ئیسرائیل لەکۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: "سوای ئیسرائیل پەلامار دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنە لەناکاوەگە وەبان ئیران ئەنجامدا، کە 40 سەرکردەی ئیران لە ماوەی یەک خولەک لە ئی گورزە کوشت" هەمیش هەماهەنگی وەرد ئیران "وەبی وینە" وەسف کرد.

‏وتیش؛ "هەر تەقیگ لە ئیمە بکرێد وە تونی جواوەودرێد و وەگەرد ئەمریکا گورزەیلمان وە بان ئیران قویڵترەوکەین".

‏دووپاتکرد "لەناوبردن فرەیگ سیستمەیل وەرگیری ئاسمانی لە خوەرئاوا و ناوڕاس ئیران" کرد و دیاریکرد حکومەت ئیسرائیل کار کەێد ئەرا "رەخسانن بارودۆخ سەربازی وە مەبەست رمانن رژێم ئیران".

‏

‏