سوپای ئیسرائیل کوشیان 40 سەرکردەی ئیرانی لەماوەی یەک خولەک راگەیان
شفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان 40 سەرکردەی ئیرانی لە ناوەین پەلامارەیل دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنەیل لەناکاو راگەیان کە ئیران کردە ئامانج دیاریکرد لە ئەنجام پەلامارەیل ئیران کەسیگ کوشیا و چەن کەس ترەک زەخمداربوی، هەمیش هەڕەشەی جواوداین تونیگ کرد ئەرا هەر گولەیگ ئیسرائیل بکەێدە ئامانج.
قسەکەر سوپای ئیسرائیل لەکۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: "سوای ئیسرائیل پەلامار دەسوەپیکردن ئۆپراسیۆنە لەناکاوەگە وەبان ئیران ئەنجامدا، کە 40 سەرکردەی ئیران لە ماوەی یەک خولەک لە ئی گورزە کوشت" هەمیش هەماهەنگی وەرد ئیران "وەبی وینە" وەسف کرد.
وتیش؛ "هەر تەقیگ لە ئیمە بکرێد وە تونی جواوەودرێد و وەگەرد ئەمریکا گورزەیلمان وە بان ئیران قویڵترەوکەین".
دووپاتکرد "لەناوبردن فرەیگ سیستمەیل وەرگیری ئاسمانی لە خوەرئاوا و ناوڕاس ئیران" کرد و دیاریکرد حکومەت ئیسرائیل کار کەێد ئەرا "رەخسانن بارودۆخ سەربازی وە مەبەست رمانن رژێم ئیران".