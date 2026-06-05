سوپای ئیسرائیلی کوشیان فەرماندەی یەکەی ئەندازیاری لە حزبولڵای لوبنانی راگەیەنێد

شەفەق نیوز - قودس

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو جومعە، لەناوبردن "عەبد حەرب" فەرماندەی یەکەی ئەندازیاری لە گرووپ حزبەلڵای لوبنانی راگەیان، و ئەوەیش لە ناوڕاس وەردەوامبۊن وەردەوەردەی سەربازی لە ناوچەگە.

میدیایەیل راگەیانن عیبری لە بەیاننامەیل سەربازییەو وتن: هیزەیل ئیسرائیل هەمیش تۊنستن سەکوویگ ئەرا وەشان موشەک ویران بکەن کە حزبەگە وەکاری هاوردگە ئەرا ئامانجگردن هیزە مەیدانییەیلی.

بەیاننامە ئیسرائیلییەیل هیچ وردەکارییگ زیاتر لەباوەت شوین یا وەخت ئۆپەراسیۆنەگە ئاشکرا نەکردن، لە مەوقەیگ تا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لەلایەن حزبەلڵاوە دەرنەچگە، و یەیش لە وەختیگ تێد کە ئەو تەقەلا دیپلۆماسی و هەرێمییەیلە کە ئامانجیان ئارامکردن و کۆنترۆڵکردن جەنگە کەفنە وەر گیرهاتن مەیدانی زیاییگ.