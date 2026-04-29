سوپای ئیسرائیل کوشتن 3 ئەندام حزبولڵا و وەردەوامبوین ئۆپراسیۆنە وێرانکەرەیل لە باشوور لوبنان راگەینێد
شەفەق نیوز - قودس
سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، کوشتن سێ ئەندام لە حزبوڵڵا راگەیان لە پەلامار هیز ئاسمانی دۊای چەودیاریکردنیان لە باکوور کڕ وەرگری وەرەونواچگ لە باشوور لوبنان وەگەرد بەرزەوبوین تونی ئاڵووزییە ئەمنییەیل لەناوەین هەردگ لایەن لەئەنجام شکانن وسانن تەقەکردن.
ووەپەی میدیایەیل راگەیانن عیبری وە لە بەیاننامەیل سوپاگە وت: چەن درۆنیگ کە حزبولڵا وەشانیە لە نزیک هیزەیل ئیسرائیلی لە باشوور کڕ وەرگری وەرەونواچگ لە باشوور لوبنان تەقینەو، کە یەکیگ لەلیان بویە مدوو زەخمداربوین سەربازیگ.
لە ئاستیگ پەیوەندیدار، رووژنامەی "هائارێتز" لەزوان وەچەودیەیل مەیدانی خەوەردا کە بەشیگ لە چالاکی ئیسرائیل لە باشوور لوبنان نیەکەفێدە بان جەنگ رویوەڕوی وەلێ لەبان ویرانکردن "بەرنامەدار".
لەی باوەتە فەرماندەیگ لەناو سوپای ئیسرائیل ئەرا رووژنامەگە وت: ئیمە قسە لەبان ویرانکردن ژیرخانیگ تیرۆریستی لە باشوور لوبنان نیەیمن بەڵکم گشت چشتیگ ویران کەیمن، کە یەیش هوشداری دەێد لە چگن جەنگ وەرەو شیوەی رخداریگ لەبان داواکارییەیل ناودەوڵەتی ئەرا ئارامکردنەو.