سوپای ئیسرائیل کوشتن ئەندامیگ گرنگ لە حزبولڵا راگەینێد

شفق نيوز- بيروت

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، کوشتن ئەندامیگ گرنگ لە حزبولڵای لوبنان وە گورزیگ ئاسمانی راگەیان.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: دویەکە پەلامار ناوچەی نەبەتیە لە باشوور لوبنان داگە، و محمد عەلی یاسین کوشتگە کە ئەندامە لە حزبولڵا، و لە مەوقەی جەنگ کار ئەرا بەرهەمکردن و بەرزکردن توانای چەک حزبەگە کردگە.

وتیش: چالاکیەیل یاسین لەیەکفامسنن ناوەین ئیسرائیل و لوبنان شکانیاد، نە سوپای وەرگری ئیسرائیل هەر وەردەوام بوود لە لاوردن هەر هەڕەشەیگ لەبان دەوڵەت ئیسرائیل.

جی باسە کە دەسەڵاتەیل لوبنان دویەکە خەوەردان لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری چەن کەسیگ ترەک لە ئەنجام گورزیگ ئاسمانی ئیسرائیل وەبان ماشینیگ ناوەین ناوچەیل تولین و قەلاویە لە باشوور وڵات.