سوپای ئیسرائیلی کوشتن فەرماندەی بەرەی باشوور لە حزبولڵا لە بەیرووت راگەیەنێد

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشتن یوسف ئیسماعیل هاشم فەرماندەی بەرەی باشوور لە حزبولڵا راگەیان، وە پەلاماریگ ئاسمانی کە بەیروت کردیەسە ئامانج.

سوپاگە لە بەیاننامەیگ وت: بەرەی باشوور لە حزبولڵا کە وەرپرسە لە جیوەجیکردن پیلانەیل تیرۆریستی دژ وە هاووڵاتییەیل ئیسرائیل و جەنگ دژ وە هیزەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان، کە هاشم لە ماوەی فەرماندەییکردنی ئەرا یەکەگە سەرپەرشتی وەشانن گولەیل مووشەکی و فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان وەرەو خاکەیل ئیسرائیلی کرد، و سەرکردایەتی تەقەلایەیل دووارە ئاوەدانکردن حزبەگە کرد، وە قسەی خوەی.

دیاری کرد کە "هاشم فەرماندەیگ بوی کە شارەزاییگ زیاتر لە 40 ساڵ داشت، و وە یەکیگ لە ستوینەیل بنەڕەتی لە حزبولڵا دانریەێد، کە پۆست فەرماندەی بەرەی باشوور وەرگرد دویای کوشیان سەرکردە عەلی کەرەکی کە لەشان حەسەن نەسرولڵا ئەمینداری وەرین حزبەگە لەناو ئۆپەراسیۆن تیرەیل باکوور کوشیا.

سوپای ئیسرائیلی وتیش: هاشم لە ماوەی ساڵەیل وەرپرس بویە لە یەکەیل نەسر و عەزیز و بەدر، کە وەرپرسن لە جەنگ دژ وە هیزەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان و وەشانن مووشەک وەرەو خاکەیل ئیسرائیل.

بەیاننامەگە وتیش: هاشم لە ماوەی ساڵەیلیگ و تایبەت لە ماوەی دۊایی، سەرکردایەتی و پاڵپشتی هەزاران لە پیلانەیل پەلاماردەر دژ وە ئیسرائیلییەیل و هیزەیل ئیسرائیلی کرد.

دووپاتیش کرد کە ئۆپەراسیۆن کوشتن هاشم گورزیگ گەورەس ئەرا توانایەیل حزبولڵا لەبان جیوەجیکردن پیلانەیل پەلاماردەر دژ وە ئیسرائیل و وەڕیەوەبردن وەردەوامبوین جەنگەگە دژ وە هیزەیل ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان.