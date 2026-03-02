سوپای ئیسرائیل کوشتن سەرۆک هەواڵگری حزبولڵا لە بەیروت راگەینێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، کوشتن سەرۆک هەواڵگری حزبولڵا لە بەیروت راگەیان.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: کوشیان حسێن موقەلید سەرۆک هەواڵگری حزبولڵا لە بەیروت.

وەرجەیە، میدیایەیل عیبری خەوەردان لە کوشیان پەرلەمانتار محمد رەعد سەرۆک فراکسیۆن حزبولڵا لە پەرلەمان لوبنان، وە گورزەیل ئیسرائیل، دویای پەلاماریگ لەلایەن حزبەگە لە باشوور حەیفا.

وەرانەور ئەوە، سوپای ئیسرائیل جیوەجیکردن پەلامارەیلی وەبان دەیان شوین لە بەیروت و باشوور لوبنان راگەیان، کە سەرکردەیل حزبەگە و بارەگا و ژیرخانەیل لەناوی بوین، هەمیش ماشینیگ دوو ئەندام هیزەیل رەزوان لەناوی بوین لە ناوچەی کەفر دەجال.

53 ئاوای لە باشوور لوبنان دەسکردن وە چووڵکردن شوینەیلیان دویای ئاگادارکردنیگ لەلایەن خانمە قسەکەر سوپای ئیسرائیل وە زوان عەرەبی.

میدیایەیل خەوەردان کە 20 کەس لەلای کەمەو وە گورزەیل ئیسرائیل کوشیانە.