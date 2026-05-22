سوپای ئیسرائیلی کوشتن دوو چەکدار نزیک سنوور لوبنان راگەينێد

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو جومعە، کوشتن دوو کەس چەکدار نزیک سنوورەیل ئیسرائیل لە باشوور لوبنان وە گورزە ئاسمانی راگەیان.

سوپای ئیسرائیلی لە بەیاننامەیگ وت: خاڵەیل چەودیاریکردن سەروە سوپای ئیسرائیلی وەرجە وەختیگ کەم جویلەیگ گومانلیکریاگ لەلایەن دوو کەس چەکدار لە دۊری سەدان مەتر لە سنوورەیل وەگەرد ئیسرائیل لە باشوور لوبنان کردیەسە دی.

بەیاننامەگە وتیش: دەسوەجی دۊای چەودیاریکردنیان و وەردەوامبوین هیزەیل لە وە شیوەیگ وەردەوام، پەلامار چەکدارەیل دریا و لە پەلاماریگ ئاسمانی لەناوبريان.

هەمیش وت: هیزەیل سوپای ئیسرائیل کارکەر لە ناوچەگە دەس کردنەسە پرۆسەیل وەشکین لە کەرتەگە، و هیچ نیشانەیگ کە بەڵگە بوود لەبان بویین کەسەیل گومانلیکریاگ ترەک لە ناوچەگە چەودیاری نەکرياس.

بازنەی جەنگەگە لە خوەرهەڵات ناوڕاس کە وەگەرد پەلامار هاوبەش ئیسرائیلی ئەمریکی لەبان ئیران لە 28 شوبات / فێبرایەر 2026 هەڵگیرسیا، فراوان بوی ئەرا لوبنان دۊای وەشانن مووشەکەیل لەلایەن حزبولڵاو لە دۊەم رووژ مانگ ئازار / مارس گوزەشتە وەرەو ئیسرائیل وە وەڵامدانیگ لەبان کوشیان عەلی خامنەیی ریبەر باڵای ئیرانی.

ئیسرائیلیش وەڵام دا وەشانن گورزەیل ئاسمانی فراوان لەبان لوبنان، بیجگە لە پەلامارەیل هشکانی ئەرا ناوچەیل سنووری لە باشوور.

هەردوگ لایەن لە 17ی نیسان / ئەپریل گوزەشتە رەسینە رێککەفتنیگ ئەرا وسانن تەقەکردن، و ئەرا 45 رووژ دریژەو کریا، دۊای ئەوەگ هەردوگ لایەن سێیەمین دانیشتن لە گفتوگۆەیل لە واشنتۆن وە سەرپەرشتی ئەمریکی بەسان، و وەل ئەوەیشە ئاڵووزی سەربازی لەناوەین هەردوگ لایەن وەردەوامە.