سوپای ئیسرائیلی هوشداری دەێدە ئیرانییەیل لە وەکارهاوردن قەتارەیل تا ئیوارەی ئمڕوو

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو سێشەممە، هوشداری دادە هاووڵاتییەیل لە ئیران لە وەکارهاوردن قەتارەیل یا ئامادەبوین لە نزیک کڕەیل ئاسن، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە شایەت ژیانیان بخەێدە رخباری.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ ئەرا ئیرانییەیل وت: بویین لەناو قەتارەیل یا لە نزیک کڕەیل ئاسن رخباری لەبان بیوەیی دروس کەێد، وە بانگەوازکردن ئەرا دۊریکەفتن لە گەشتکردن وە قەتارەیلەو لە گشت ناوچەیل ئیران تا سەعات نوو شەو.

یەیش وەگەرد هەڕەشەی تون لەلایەن ترەمپ تیەێد وە ویرانکردن پیەڵەیل و وێستگەیل بەرهەمهاوردن وزە لە ئیران، تا نیمەشەو، ئەگەر نەڕەسیە رێککەفتنیگ قەبووڵکریاگ ئەرای وەرجە کۆتاییهاتن موڵەتیگ دیاریکریای.