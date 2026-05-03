سوپای ئیسرائیلی هوشداری دەێدە خەڵک 11 ناوچە لە باشوور لوبنان وە چووڵکردن زویوەزوی
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، هوشدارییگ پەلە دەرکرد ئەرا دانیشتگەیل 11 شارۆچکە و ئاوای لە باشوور لوبنان ئەرا چووڵکردن ماڵەیلیان و دۊرکەفتن ئەرا مەودایگ کە لە هەزار مەتر کەمتر نەوود وەرەو ناوچەیلیگ واز.
سوپاگە وت: هوشدارییگ پەلە ئەرا دانیشتگەیل لوبنان کە لەی شارۆچکە و ئاوایەیلە هون: دوێڕ، عەرەبسالیم، شەرقییە (نەبەتییە)، جبشیت، بەرعەشیت، سریفە، دونین، برێقەع، قەعقەعیەت جسر، قسەیبە (نەبەتییە)، کەفەرسیر.
دووپاتیش کرد کە ئۆپراسیۆنەیلیگ دژوە گرووپ حزبولڵا جیوەجی کەێد دۊای ئەوەگ وە شکانن رێککەفتن وسانن تەقەکردن وەسفی کرد، وە هوشدارییدان لەوە کە هەر کەسیگ لە نزیک جەنگاوەرەیل گرووپەگە یا دامەزراوەیلی بوود شایەت تویش رخداری بوودە.
ئیسرائیل وەردەوامە لە ئەنجامداین پەلامارەیلیگ ئاسمانی لە ناوچەیل باشوور لوبنان، و هیزەیلی پارچەیگ لە باشوور وڵاتەگە داگیر کەن و ماڵەیلیگ ویران کەن کە وە ژیرخانیگ وەسفیان کەێد کە گرووپ حزبولڵا وەکاریان تیەرێد.