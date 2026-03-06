سوپای ئیسرائیل: نزیکەی 80% لە سیستەم وەرگری ئاسمانی ئیران ویران کردیمن
شەفەق نيوز - خوەرھەڵات ناوڕاس
ئیان زامیر سەرۆک ئەرکان سوپای ئیسرائیل، خەوەردا لە ویرانکردن نزیکەی 80% لە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئیران، وتیش: جەنگ چوودە ناو گام نوویگ وە پەلاماردان ژیرخانەیل سەربازی رژیم لە تەهران.
زامير لە بەیاننامەیگ وت: چەک ئاسمانی ئیسرائیل تا ئیسە 2500 گورز ئاسمانی لەناو خاک ئیران جیوەجی کردگە، لەناوی زیاتر لە 6000 بومب وەکار هاورد، دیاری کرد کە زووریان لەبان سیستمەیل وەرگری ئاسمانی و سەکووەیل وەشانن مووشەک بالیستی بوی کە هەڕەشەی ئیسرائیل دەن.
سوپای ئیسرائیل راگەیان کە نزیکەی
80% لە سیستمەیل وەرگری ئاسمانی ئیران ویران کردگە، و سەرکەفتن ئاسمانی فراوانیگ لە ئاسمان ئیران وەجی هاورد، وەگەرد لەناویان زیاتر لە 60% لە سەکووەیل وەشانن مووشەک بالیستی، کە هیشت هەڕەشەی لەبان بەرەی ناوخوەیی کەمەو بوود.
زامير وتیش: گام یەکەم لە ئۆپراسیۆن زوور لەبان وەجیهاوردن ناکاوی سەربازی و زاڵبوین ئاسمانی هاورد، دووپاتیش کرد کە ئیرنگە سوپا رەسیە گام نوویگ کە لە ماوەی ئایندە ژیرخانەیل سەربازی رژیم ئیران کەێدە ئامانج.
لە باوەت بەرەی لوبنانی، زامیر وت: حزبولڵا هەڵەی ستراتیژی کرد وە هاتنی ئەرا ناو جەنگ وەگەرد ئیسرائیل.
وتیش: سوپای ئیسرائیل وەردەوامە لە گورزەیل خەسی لە باشوور لوبنان و قویلایی زەویەیل لوبنا ئەرا کەمەوکردن توانایەیل حزبەگە و قایمکردن سنوور باکوور.