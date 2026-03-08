سوپای ئیسرائیل: لە گشت شوینیگ لە ئیران گورزەیلمان جیوەجی کەیمن

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە فرۆکەیلی لە گشت شوینیگ لە ئیران گورزەیل ئاسمانی جیوەجی کەن، ئەوەیش وە شەپوول پەلامارەیل فراوانیگ.

سوپای ئیسرائیل وتیش: لە ماوەی ساعەتەیل گوزەشتە، پەلامار شوینەیلیگ داگە فرۆکەیل جەنگی F-14 هن ئیران لەناو فرۆکەخانەیگ لە ئەسفەهان دانە، هەمیش پەلامار سیستمەیل روانگەکردن و وەرگریکردن کە هەڕەشە بوینە ئەرا فرۆکەیل چەک ئاسمانی.

هەرلیوا، ئاژانس مهر ئیرانی وت: چەک ئاسمانی ئیران درۆنیگ ئیسرائیلی لە مارکەی طراز (هرمس) لە ئاسمان پارێزگای مەرکەزی ناوڕاس وڵات خستیەسە خوارەو.