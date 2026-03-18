سوپای ئیسرائیل فەرمان چووڵکردن 4 ئاوای نوو لوبنانی دەرکەێد
شەفەق نیوز - بەیروت
سوپای ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە،
ئاگادارکردن ئەرا چوڵکردن دانشتگەیل 4 ئاوای لوبنانی دەرکرد، جویر ئامادەکاریگ ئەرا پەلامارداین چەن ماڵیگ لەناویان وەپای قسەیل خوەی.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ داوا لە دانشتگەیل کردیە ئەرا بکور روبار زەهرانی بچن، دیاریکرد، ئەو ئاوایەیلە ئاگادارکردن گردیەسەیانەو بریتین لە: خیربەت سەلم، بەییت یاحوون، سریفە، و چەم دێر قانوون لە باشوور وڵات.
لەوەرانوەر سەرچەوە لوبنانیەیل راگەیاننە دوو پەلامار ئاسمانی ئیسرائیلی دەوروگەرد شارۆچکەی "یەحمور"یا لە ناوچەی بیقاع لە خوەرهەڵات لوبنان کردیەسە ئامانج، ئیەش دویای شەویگ خویناوی و تونوتیژ کە وڵاتەگە وەخوەی دی.