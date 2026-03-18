‏سوپای ئیسرائیل فەرمان چووڵکردن 4 ئاوای نوو لوبنانی دەرکەێد

‏شەفەق نیوز - بەیروت

‏سوپای ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە،

‏ئاگادارکردن ئەرا چوڵکردن دانشتگەیل 4 ئاوای لوبنانی دەرکرد، جویر ئامادەکاریگ ئەرا پەلامارداین چەن ماڵیگ لەناویان وەپای قسەیل خوەی.

‏سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ داوا لە دانشتگەیل کردیە ئەرا بکور روبار زەهرانی بچن، دیاریکرد، ئەو ئاوایەیلە ئاگادارکردن گردیەسەیانەو بریتین لە: خیربەت سەلم، بەییت یاحوون، سریفە، و چەم دێر قانوون لە باشوور وڵات.

‏لەوەرانوەر سەرچەوە لوبنانیەیل راگەیاننە دوو پەلامار ئاسمانی ئیسرائیلی دەوروگەرد شارۆچکەی "یەحمور"یا لە ناوچەی بیقاع لە خوەرهەڵات لوبنان کردیەسە ئامانج، ئیەش دویای شەویگ خویناوی و تونوتیژ کە وڵاتەگە وەخوەی دی.

