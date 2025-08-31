سوپای ئیسرائیل شوینەیل ژیر زەوی سەر وە حزبولڵا پەلاماردا.. ڤیدیۆ

شەفەق نیوز ـ باشوور لوبنان

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، وە ئامانجگردن ژیرخانیگ ئابووری سەربازی سەر وە حزبولڵای لوبنانی لە کویەی ئالبوفورت باشوور لوبنان راگەیان، لەدویای توومارکردن چالاکی سەربازی لە شوینەگە.

گورزەیل پێکاتوی لە گورز وەشان ئەرا دامەزراوەیل ژیر زەوی، وەپای سەرچەوەل سەربازی ئیسرائیلی، ئێ شوینە و چالاکیەیلی سەربازەیلی کە پێشێلکردن لیەکفامستنەیلە کە لە ناوەین ئیسرائیل و لوبنان ئەنجامدریانە.

لای خوەیەو ئاژانس نیشتیمانی راگەیانن لوبنانی وت، "دوژمنە ئیسرائیلیەیل گورز وشاننە وەبان عەلی تاهر لە کفرتبنیت و نەبتیە لە فوقا وشانییە، وەگەردیا ماڵەیل دەوروگەردی لەرزانیە".

ئاژانسەگە وتیش، مووشەکیگ لەبان ری دەرب قەمەر لە مەیفدون وشنیاس وەبی ئەوەی بتەقێد، دیاریکرد لایەنەیل پەیوەنیدار سەر وە بارودۆخەگە رێکارەیل پێویست وەرگردنە.‏