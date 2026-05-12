سوپای ئیسرائیلی پشت وە تاکتیکەیل جەنگ ئۆکرانیا بەسێد ئەرا نواگیریکردن درۆنەیل حزبولڵا
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
ئیزگەی سوپای ئیسرائیلی، رووژ سێشەممە، خەوەردا کە سوپای ئیسرائیل دەس کردگە وە هاوردن سیستەمەیلیگ نوو کە لە جەنگ رووسی ئۆکرانییەو سەرچەوە گردنە ئەرا نواگیریکردن درۆنەیل حزبولڵا لە بەرەی باشوور لوبنان.
ئیزگەگە دیاری کرد کە سیستەمە نوویەیل پشت وە تەڵەیل دڕکاوی خولخواردگ بەسن کە تەرخان کریانە ئەرا بڕین کێبڵەیل ریشاڵەیل بینایی کە لە بڕیگ لە درۆنەیل حزبولڵا وەکار تیەین، لەناو تەقەلای کەمەوکردن کاریگەرییە مەیدانییەگەیان.
وتیش: پلانەیل نواگیریکردن ئیسرائیلی هەرلیوا پشت وە تیکەڵکردن رادارەیل وەگەرد تووڕە وەرگرییەیل و درۆنەیل ریگریکەرەیل بەسن، وە ئامانج وەهیزکردن توانایەیل چەودیاریکردن و نواگیریکردن پەلامارە ئاسمانییەیل.
ئیزگەی سوپای ئیسرائیل وتیش: دەیان هەزار فیشەک پارچەپارچەبوی رەسیە ئەرا بەشەوکردنی لەبان هیزەیل ئیسرائیلی کە لە لوبنان کار کەن، لەناو ریکارەیلیگ کە ئامانج لەلیان وەهیزکردن مقیەتیکردنە لە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل لە ئۆپەراسیۆنە مەیدانییەیل.
سوپای ئیسرائیلی وە شیوەی نزیکەی رووژانە راگەیەنێد لە کەفتن زەخمدارییەیل لە رزەیل هیزەیلی لە ئەنجام پەلامارەیل فرۆکە بێفڕۆکەوان لە مەوقەی جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل چگن وەرەو ناو و رمانن باڵەخانەیل و دامەزراوەیل لە ناوچەیل باشوور لوبنان.