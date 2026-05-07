سوپای ئیسرائیلی زەخمداربوین 4 لە سەربازەیلی وە پەلاماریگ حزبولڵا راگەیەنێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، زەخمداربوین 4 سەرباز لە پەلاماریگ وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان حزبولڵا لە باشوور لوبنان راگەیان، لە وەختیگ کە میدیایەیل لوبنانی باس بەرزەوبوین کوشیاگەیل پەلاماریگ ئیسرائیلی کردن.

سوپای ئیسرائیلی، باس پالاماردان ئامانجیگ ئاسمانی گومانلیکریاگ کرد کە لە لوبنانەو دەرچگە.

لەلای خوەیەو، رادیۆی ئیسرائیلی، دووپات لە زەخمداربوین 7 سەرباز کرد لە پەلامارەیلیگ وە فرۆکە بێفڕۆکەوانەیل کە حزبولڵا لە باشوور لوبنان لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە وەشانیەسەی. وەرانوەر ئەوە، ئاژانس لوبنانی، کوشیان دوو کەس وە پەلاماریگ ئیسرائیلی راگەیان کە ماشینیگ لە حەببوش لە باشوور لوبنان کردە ئامانج.

ئاژانسەگە وت: کە پەلاماریگ تووپخانەی ئیسرائیلی شارۆچکەیل حەببوش و دێر زەهرانی و کفوور و غەندووریە لە باشوور وڵاتەگە کردە ئامانج.

وتیش: پەلامارەیلیگ ئیسرائیلی شارۆچکەیل سریفە و فڕوون و قەلاویە و بورج قەلاوی لە باشوور وڵاتەگە کردنە ئامانج.

میدیایەیل راگەیانن عیبری، ئیوارەی دۊکە چوارشەممە، خەوەردان لە تیرۆرکردن مالك بەلووت فەرماندەی هێز رەزوان لە حزبوڵڵا لەلایەن سوپای ئیسرائیلییەو و ئەوەیش وە پەلاماریگ لەبان قەراغ باشوور بەیرووت لە لوبنان، لە ناو مەزەنەیل وە کوشیان جیگرەگەییش لە پەلامارەگە، و سوپای ئیسرائیلی وت: فەرماندەی هێز رەزوان سەروە حزبولڵا وە پەلاماریگ لە قەراغ باشوور بەیرووت کردیەسە ئامانج.

ئی پەلامار ئیسرائیلییە کە ناوچەی حارەت حرێک کردە ئامانج یەکەمین ە لەبان قەراغ باشوور بەیرووت لە وەخت وەسانن تەقەکردنەو لە لوبنان لە 16 نیسان / ئەپریل گوزەشتە.