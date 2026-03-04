‏سوپای ئیسرائیل راگەیان لەسەرەتای جەنگەو تا ئیرنگە 2000 ئامانج لەناو ئیران پەلاماردانە

2026-03-04T08:20:33+00:00

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس 

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، وت: پەلامار 2000 ئامانجدانە لەناو ئیران لە جەنگ هاوبەشە کە واشنتۆن و تەل ئەبیب دژ تەهران وەرگەرد رووژ پەنجەمی.

‏رادیۆی ئیسرائیلی لە سوپا راگەیان  کە نزیکەی 300 سەکوو وشانن موشەک بالیستی لە ئیران شکاننە، لە هەمان وەخت هێز ئاسمانی 1200 پەلامار  ئەنجامدایە و نزیکەی 2000 ئامانج لە ناوخوەیی ئیران گردنەسە ئامانج لە سەرەتای جەنگەگەو تا ئیسە.

‏لە 28 شوبات وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل دەسکردنە  گورز وەشانن سەربازی دژ  ئیران لە ئەنجام رێبەر باڵا ئایەتوڵڵا عەلی خامنەئی و شمارەیگ سەرکردەیل رز یەکەم کوشیان لە تەهران.

