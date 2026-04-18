سوپای ئیسرائیلی راگەیان کە چەکدارەیلیگ لە باشوور لوبنان کریدەسە ئامانج کە وسانن تەقە شکاننە
شەفەق نیوز - قودس
سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە چەودیاری چەکدارەیلیگ کردیە کە وسانن تەقە شکاننە، و نزیکەو بوینە لە سەربازەیل ئیسرائیلی لە باشوور کڕ زەرد لە باشوور لوبنان.
وەپەی راگەیاننەیل عیبری کە سوپا وتیە: پەلامار ئەو چەکدارەیلە داگە وە ئاسمانی و زەمینی دۊای هەسکردن وە هەڕەشەیگ لەبان هیزەیل ئیسرائیلی کە لە نزیک ئەو کڕ جیگیر بوینە.
هەمیش باس جیوەجیکردن پەلاماریگ تووپخانەیی کرد جویر پاڵپشتییگ ئەرا هیزەیل ئیسرائیلی، کە بویە مدوو ویرانکردن ژیرخانەیل لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە لە باشوور لوبنان، هەرلیوا هیچ لێدوانیگ لە لایەن لوبنانی یا حزبوڵاوە لەبان ئی خەوەرەیلە دەرنەچگە.