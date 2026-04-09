سوپای ئیسرائیلی ئۆپەراسیۆنە هشکانیەیلی لە باشوور لوبنان فراوان کەێد

شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیلی، ئمڕوو پەنجشەممە، فراوانکردن ئۆپەراسیۆنە هشکانییەیلی لە باشوور لوبنان راگەیان، ئەرا چەسپانن کۆنترۆڵ مەیدانی، وەپەی قسەی خوەی.

سوپاگە لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل سەربازی هەفتەی گوزەشتە، دەسکردن وە فراوانکردن ئۆپەراسیۆنە هشکانییەیلیان لە باشوور لوبنان ئەرا چەسپانن کۆنترۆڵ مەیدانی لەورە.

سوپای ئیسرائیلی دووپات کرد کە ژیرخانەیل حزبولڵای لوبنانی کردیەسە ئامانج و دەیان کەس لە چەکدارەیلی کوشتیە و دەسگردیە وەبان چەکەیل و بومبەیل دانریاگ، وەپەی قسەی خوەی.

لە بەیاننامەگەی وتیش: جەنگاوەرەیل لیوای پەرەشوتەوانەیل کە لەژیر فەرماندەیی فیرقەی 98 کار کەن، لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە گورجی زویوەزوی خەس لەبان ئامانجەیل زیاتر لە باشوور لوبنان فراوان کردنە.

دۊکە چوارشەممە، وەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرگری شارستانی لە لوبنان، بەرزەوبوین ئامار قوربانییەیل گورزە ئاسمانییەیل ئیسرائیلی ئەرا بان وڵاتەگە راگەیان، کە تەنیا دۊکە بویە مدوو 254 کوشیاگ و 1165 زەخمدار.

لەلای خوەیەو، حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنە جەنگییەیلی لەبان ئیسرائیل راگەیان دویای پابەندبوینی وە وسانن تەقە وەپەی ئەو ئاگربەسە کە لەناوەین ئیران و ئەمریکا بوی، ئەوەیش لەری وەشانن موشەکەیل وەرەو باکوور ئیسرائیل، دووپاتیش کرد کە ئۆپەراسیۆنەگە وە وەڵامیگ تێد ئەرا ئەو پێشێلکارییە دووارەبویەیلە ئەرا رێککەفتن وسانن تەقە.