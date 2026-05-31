سوپای ئیسرائیلی دەس کەێد وە ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی "فراوان" لە باشوور لوبنان و لە چەم لیتانی رەد کەێد
شەفەق نیوز - قودس
سوپای ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە ئۆپەراسیۆنیگ سەربازی "فراوان" لە بەرزاییەیل شەقیف و ناوچەی دووڵ سەلوقی لە باشوور لوبنان وەگەرد وەردەوامبوین پێشێلکردن ئاگربەسەگە وەگەرد حزبولڵا لە ناوڕاس مانگ نیسان / ئەپریل گوزەشتەو.
سوپای ئیسرائیلیی لە بەیاننامەیگ وت: هێزەیلی تۊەنستنە لە چەم لیتانی رەد بکەن، و پەلامارەیلیان وەرەو باکوور چەمەگە فراوان کردنە، تا ئۆپەراسیۆنە زەمینییەیلەی لە باشوور لوبنان فراوانەو بوود تا ناوچەیل زیاتریگ بگرێدە خوەی.
هەرلیوا بەیاننامەگە خەوەردا لە کوشیان سەربازیگ لەناو ئەو جەنگەیل ئیسە لە باشوور لوبنان.