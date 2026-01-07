سوپای ئیسرائیل دوو ئەندام حزبولڵا لە باشوور لوبنان کوشێد
شەفەق نيوز- بەيروت
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشتن دوو ئەندام راگەیان کار کردنە ئەرا خاسەوکردن ژیرخانەیل سەربازی حزبولڵا لە باشوور لوبنان.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: دویەکە سێشەممە، پەلاماریگ لە ناوچەی خربەت سلم لە باشوور لوبنان جیوەجی کرد، بویە مدوو کوشیان دوو ئەندام حزبولڵا کە گورج بوینە لە تەقەلایل دووارە خاسەوکردن ژیرخانەیل سەربازی حزبولڵا.
وتیش: یەکیگیان ئەندام ئەندازیاری بویە، و سەرپەرشتیاری لە کارەیل دووارە خاسەوکردن ژیرخانەیل سەربازی حزبولڵا کردیاد، لە چوارچیوەی تەقەلای خاسەوکردن توانایەیل ریخریایەگە دویای ئەو گورزەیلە کە کەفە وەریان.
وتیش: چالاکی ئی دوو ئەندامە شکانن ئاشکراس ئەرا لەیەکفامستنەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان، دووپاتیش کرد کە هەر وەردەوام بوود لە لاوردن هەر هەڕەشەیگ و ئەرا مقیەتیکردن هاوڵاتیەیل ئیسرائیل.