سوپای ئیسرائیل دووپاتکرد لەبان وە ئامانجگردن شوینەیلیگ ئەتۆمی و بالیستیک لە ئيران وە ٥٠ فڕۆکە
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، راگەیان دەس وەشاننە بان دامەزراوەیگ لە بەرنامەی ئەتۆمی ئیران و شوینەیلیگ ئەرا بەرھەمھاورن مووشەک بالیستیک و بنکەیلیگ سەربازی گرنگ لە گشت ئيران.
سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیلیگ جیاواز وت: "50 فڕۆکە دەس وەشاننە بان دامەزراوەیگ لە بەرنامەی چەک ئەتۆمی و شوینەیلیگ ئەرا دروسکردن کەرەسەیلیگ جەنگی لە 3 شوون جیاواز لە ئیران".
دیاری کرد، دامەزراوەی ئاو قورس لە ئەراک و کارخانەی مادەیلیگ تەقینەوە کە پەیوەنی وە کاڵین یۆرانیۆم لە یەزد دیرێد، کریانە ئامانج.
سوپای ئیسرائیل دیاری کرد، "3 شەپوول پەلامار لە بان ئیران چەن سەعات وەردەوام بوی و شوینەیلیگ ئەرا بەرھەمھێنان مووشەک بالیستیک و دژە فڕۆکە کردە ئامانج".
لە کۆتایی بەیاننامەگە هاتییە: "پەلامار دامەزراوەیلیگ پیشەسازی سەربازی و شوونەیلیگ سەروە وەزارەت وەرگری ئیران کردیمن کە چەک پێشکەش وە حەماس و حزبوڵا کەێد."
لە لاییگ ترەک، ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی راپۆرت دا کە پەلاماریگ ئەمریکی-ئیسرائیلی کریاسە بان کۆمەڵگەی پیشەسازی لە بەندەر دێر لە پارێزگای بووشەهر لە باشوور وڵاتەگە.
تەسنیم دیاریکرد "شوونەیل کۆمەڵگەی بەرھەمھێنان میسانۆڵ لە بووشەهر کەفتە وەر پەلامار وە دوو هاوەن و ژوور کۆنترۆڵەگە زەرەد وەپی رەسێ".
میدیایلیگ ئیرانی، دەمەو شەوەکی ئمڕوو شەممە، هەواڵ دەسوەشاندن ئاسمانی فرە قورسیگ لە شارەیل تاران و ئەسفەھان دان، کە بویە نووترین بەرزەو بوین گرژییەیل سەربازی لە ناوچەگە، لە سای وەردەوامی جەنگیگ ناوبەین ئیران و ئەمریکا و ئیسرائیل کە ماوەی مانگیگ وەردەوامە.
سەرچەوەیلیگ ئاگادار راگەیانن کە پەلامارەگە زانکۆی زانست و تەکنەلۆژی ئیران لە تاران، و کۆمەڵگەی پیشەسازی ئاسن و پۆڵا لە ئەسفەھان کردە ئامانج، و دەنگ تەقینەوەیگ لە سەعادەت ئاباد لە باکوور خوەرئاوای تاران و کەرەج لە خوەرئاوای پایتەخت ژنەفیا، لەوانەیش تەقینەوەی فرە گەورەیگ لە هەشتگرد لە کەرەج.
هەرلیوا دامەزراوەیلیگ پیشەسازی دەریایی لە پاسداران لە باکوور خوەرھەڵات تاران راستەوخۆ کریانە ئامانج، و پەلامارەیلیگ سەربازگەیگ لە دەربەند لە باکوور تەهران و شوونیگ لە نزیک فڕۆکەخانەی شیراز لە باشوور وڵاتەگەیش گردەو.
پەلامارەگە بینای هەواڵگری سوپای پاسداران لە گوڵستان لە باکوور خوەرھەڵات ئیران، و شوینەیلیگ سەربازی ئەرا سوپای پاسداران و سوپای ئاسایی لە ناوچەیلیگ لە باشوور خوەرئاوا کردە ئامانج.